Tennisser Mats Rosenkranz is nummer 352 van de wereld en boekte in zijn loopbaan nog maar weinig aansprekende resultaten, maar toch wist hij afgelopen week de internationale media te halen. De Duitser werd bij een toernooi in Griekenland om een opmerkelijke reden gediskwalificeerd en dat roept bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As flink wat vragen op.

"Heb jij weleens gedoucht tijdens de wedstrijd?", begint Van As in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van het duo. Nadat Hoog haar verbazing over de vraag heeft uitgesproken, komt ze na lang nadenken toch tot een antwoord: "Nee, dat heb ik nog nooit gedaan."

Van As legt dan uit waarom ze de vraag stelde aan haar voormalig ploeggenote: "Dit is dus wel gebeurd bij een challengertoernooi in Chersonissos. Mats Rosenkranz had het warm en dacht: ik ga even naar binnen. Dat mag om naar de wc te gaan, maar hij had even een koude douche gepakt." Hoog vindt dat eerst nog een goede tactiek: "Best slim, want dan ben je weer laag in temperatuur en kan je er tegenaan."

'Ik heb het filmpje even bekeken...'

Dan komt echter de aap uit de mouw. "Hij had de eerste set gewonnen en ze gingen beginnen aan de tweede set, maar dat ging niet door, want hij werd gediskwalificeerd." "Dat meen je niet?", roept een verbaasde Hoog. "Het is in strijd met de antidopingregels", legt Van As uit.

"Hij stond er kort onder, maar het excuus mocht niet baten. Hij moest de baan verlaten en zijn tegenstander, die de eerste set had verloren, ging verder naar de volgende ronde. Lullig. Ik heb even het filmpje bekeken...", vervolgt ze, maar dat roept direct vraagtekens op bij Hoog. "Dat hij onder de douche stond? Kun je even het linkje doorsturen?", vraagt ze lachend aan het voormalig ploeggenote.

De twee kunnen ondanks de hilariteit over zijn diskwalificatie de actie van de Duitse tennisser wel goed begrijpen. "Als het zo warm is dan krijg je helemaal kippenvel daarvan", zegt Hoog. "Sporten in zulke omstandigheden is intens en gewoon niet goed", vindt Van As.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Ellen Hoog en Naomi van As nemen na een korte afwezigheid weer de sportweek door voor Sportnieuws.nl. Het gaat uiteraard lange tijd over het EK hockey, maar ook komt de Eredivisie aan bod en gaat het zelfs over barbiepoppen. De volledige aflevering is hieronder te beluisteren en daarnaast terug te vinden in je favoriete podcastapp.