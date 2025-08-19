Jannik Sinner schopte het tot de finale van het ATP-toernooi van Cincinnati, maar écht spelen deed hij daar niet. Na een achterstand van 5-0 in de eerste set gaf hij op tegen Carlos Alcaraz, omdat de Italiaan zich niet lekker voelde. Dat levert nieuwe kritiek op aan het adres van de organisatie.

De 24-jarige Sinner voelde zich een dag voor de finale al niet lekker en het was op de dag zelf eigenlijk alleen maar erger geworden. Hij stond dan ook binnen no-time met 5-0 achter (23 minuten). Daarmee werd de nummer één van de wereld alweer de achtste speler van het toernooi die tijdens de wedstrijd de handdoek in de ring moest gooien.

Tennisser Alejandro Davidovich Fokina uitte kritiek op de organisatie, omdat The Masters 1000-toernooien (in Cincinnati en in Canada) juist zijn uitgebreid dit jaar. De wedstrijd tussen Sinner en Alcaraz - de twee beste tennissers van de wereld - begon ook nog eens op maandagmiddag om 15.00 uur lokale tijd. Niet alleen het heetst van de dag, maar ook midden op een werkdag.

'Er moet iets veranderen'

'Een maandagfinale om drie uur in augustus in Cincinnati, mét zoveel opgaves en spelers die doodop zijn... Er moet iets veranderen', is Davodich Fokina duidelijk in zijn tweet. Hij was een van de spelers die ook moest opgeven tijdens de wedstrijd.

Naast hem en Sinner waren dat Luciano Darderi, Camilo Ugo Carabelli, Jakub Mensik, Frances Tiafoe en Karen Khachanov. Arthur Rinderknech stortte zelfs in tijdens zijn wedstrijd tegen Felix Auger-Aliassime in de derde ronde en gaf later alsnog op.

US Open

Het is nog maar de vraag wat de opgave met Sinner doet, aangezien hij dinsdag alweer in actie zou moeten komen in het gemend dubbelspel op de US Open. Mogelijk kiest de Italiaan ervoor om zich op te laden voor het belangrijke enkelspel op de Grand Slam, dat op zondag 24 augustus begint.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.