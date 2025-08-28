De Nederlandse tennisster Suzan Lamens heeft zich bij haar debuut op de US Open kranig geweerd tegen de als tweede geplaatste Iga Swiatek, maar moet wel naar huis. Maar dat doet ze wel met een flink gevulde portemonnee. Lamens verdient namelijk het grootste bedrag aan prijzengeld uit haar hele carrière.

Lamens haalde tot dit jaar nog nooit het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi, maar de afgelopen twaalf maanden zette ze dusdanig grote stappen op de wereldranglijst dat ze tegenwoordig rechtstreeks geplaatst is voor de vier grote evenementen. Zodoende kon ze haar debuut maken in New York en dat deed ze op overtuigende wijze. Ze won meteen de eerste ronde en mocht op centre court strijden tegen de Poolse topper. Ze pakte een set en verliet met opgeheven hoofd de baan.

De Nederlandse tennisster haalde eerder dit jaar al de tweede ronde op de Australian Open en Wimbledon en herhaalde dat kunstje op de US Open. Lamens schoof thuisspeelster Valerie Glozman simpel aan de kant en dat levert haar financieel flink wat op. Op de grandslamtoernooien valt tenslotte het grote geld te verdienen en van die evenementen is de US Open de lucratiefste van allemaal.

Grootste bedrag aan prijzengeld ooit

Haar plek in de tweede ronde op de Australian Open en Wimbledon leverde Lamens rond de 110.000 euro op, maar met diezelfde prestatie verdient ze in New York nog een stuk meer. De Nederlandse tennisster is dankzij haar overwinning 154.000 Amerikaanse dollars rijker. Dat is omgerekend ruim 132.000 euro. Voor Lamens is dat het grootste bedrag dat ze ooit verdiende aan prijzengeld op één tennistoernooi.

Dat terwijl ze ook al eens een titel wist te winnen. Lamens was vorig jaar de beste bij het WTA-toernooi van Osaka, maar dat leverde haar nog niet eens 30.000 euro op. In totaal verdiende Lamens in haar hele carrière net iets meer dan 1 miljoen dollar. Daar komt dus in één klap zo'n tien procent aan inkomsten bovenop.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.