Toptennisser Casper Ruud heeft geklaagd over de omstandigheden in New York tijdens de US Open. Hij had last van een opmerkelijke geur tijdens zijn partij tegen Sebastian Ofner. Ook andere spelers vonden het erg stinken op de baan.

De geur werd veroorzaakt door mensen in de omgeving van het Louis Armstrong Stadium die wiet rooksten. Sinds het gebruik van marihuana in 2021 in New York werd gelegaliseerd, hebben tennissers op de US Open het zwaar te verduren.

Zo ook Ruud, die in drie sets won van Ofner (6-1, 6-2, 7-6). Hij sprak na afloop openlijk over de bizarre omstandigheden tijdens zijn wedstrijd. De Noorse tennisser klaagt dat wanneer hij de baan opkomt, alles om hem heen naar wiet ruikt.

'Grootste irritatie'

"De grootste irritatie van het toernooi in New York is dat alles nu naar marihuana stinkt", vertelt de 26-jarige. "Zelfs in de faciliteiten van het toernooi. Je moet er maar mee leven, maar het is niet bepaald mijn favoriete geur. Het is echt irritant als je de baan opkomt en ruikt dat iemand een joint rookt. Dat is niet echt leuk voor spelers die moe zijn en tegelijkertijd die geur inademen. Helaas kunnen we er niets aan doen totdat de wet verandert, en ik betwijfel of dat zal gebeuren."

Openbare ruimte

De afgelopen jaren hebben ook andere tennissers zich hierover uitgesproken. Onder hen was Nick Kyrgios, die zei dat hij de geur van marihuana op de baan rook. "Ik heb zware astma. En als ik van de ene naar de andere kant van de baan ren, snak ik naar adem", zei de Australiër. "Daarom is het voor mij soms heel zwaar, ik kan me nauwelijks bewegen tussen de punten door."

Alexander Zverev bracht in 2023 hetzelfde onderwerp ter sprake. "De hele baan stinkt naar wiet, het is echt onaangenaam." Ook de vrouwelijke tennissers liet het niet koud, zo reageerde ook Maria Sakkari. "De baan ruikt soms naar eten, soms naar sigaretten en soms naar wiet. Daar kunnen we niets aan doen, omdat het een openbare ruimte is. Er ligt ook een park achter de baan. Mensen kunnen daar doen wat ze willen."

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.