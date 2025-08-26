Veelbesproken oud-toptennisser Boris Becker is emotioneel in het openbaar verschenen met zijn zwangere vrouw Lilian. De 57-jarige mocht een award in ontvangst nemen van niemand minder dan zijn goede vriend voetbaltrainer Jürgen Klopp.

Becker en zijn veel jonger vrouw Lilian maakten hun opwachting op de SPORT BILD Awards van het Duitse medium. Daarbij worden iconische atleten in het zonnetje gezet. De oud-tennisser ontving de Legends Award voor zijn bijzondere carrière. Hij won onder andere zes grandslamtitels en werd olympisch kampioen in 1992. De prijs werd uitgereikt door voormalig Liverpool-trainer Klopp.

De 58-jarige Klopp is een goede vriend van Becker. De trainer wilde zijn landgenoot zelfs nog komen opzoeken toen die in de gevangenis zat. De voormalig nummer één van de ATP-ranglijst zat in 2022 zeven maanden vast wegens belanstingontduiking. De veiligheid van Klopp kon tijdens zijn bezoek in de gevangenis echter niet worden gegarandeerd, vanwege zijn bekendheid. Ze hielden daarom contact via de telefoon.

Emotionele speech

De goede band tussen Becker en de huidige Head of Global Soccer bij Red Bull maakte de uitreiking van de prijs extra emotioneel. Het tennisicoon was dan ook tot tranen geroerd door de speech van Klopp. Die blikte terug op de doorbraak van Becker, die al op 17-jarige leeftijd Wimbledon won. "Toen wilde ik niets liever dan jou zijn", aldus de voetbalcoach. "Je liet me zien dat ik niet hoefde te wachten tot ik ouder was. Je won de grootste titel, iets wat niemand voor mogelijk hield."

"Als je niet Wimbledon had gewonnen in 1985, had ik hier vandaag niet gestaan. Ik heb mijn carrière aan jou te danken", vervolgde Klopp, die met Liverpool onder andere de Champions League en Premier League won. "Je bent een Duitse sportheld en kan trots zijn op wat je hebt bereikt."

De twee gaven elkaar daarna een emotionele knuffel. Bij Becker stonden de tranen in zijn ogen. Onder luid applaus werd vervolgens de award overhandigd.

Zwangere vrouw

Ook de 34-jarige vrouw van Becker, Lilian de Carvalho Monteiro, was getuige van de emotionele speech. Ze verscheen samen met haar man op de rode loper bij het evenement. In haar glinsterende gouden jurk was al een kleine babybuik zichtbaar. Het stel kondigde in juni aan in verwachting te zijn van een kind. Voor Becker is het zijn vijfde nakomeling.

Becker en zijn veel jongere vrouw Lilian (35) trouwden in 2024. Voor het tennisicoon is het zijn derde huwelijk. Het koppel gaf elkaar het jawoord in Italië en zijn tot op de dag van vandaag nog altijd samen. Nu komt er dus ook een liefdesbaby. "Een klein wonder is onderweg", schreef Becker bij de aankondiging van het nieuws op Instagram. "Het beste moet nog komen."

Veelbesproken liefdesleven

Ook zijn liefdesleven was geruchtmakend. Zo was er de 'bezemkastaffaire'. Zijn hoogzwangere ex-vrouw Barbara lag met weeën in het ziekenhuis, terwijl Becker het erg gezellig had met een serveerster in de bezemkast van een restaurant. Met haar verwekte hij ook nog een buitenechtelijk kind.

Na een DNA-test bleek hij daadwerkelijk de vader van dochter Anna. Met Barbara heeft hij twee kinderen: Noah en Elias. Becker stapte in 2009 in het huwelijksbootje met het Nederlandse model Lilly, die in 1976 geboren werd in Rotterdam als Sharlely Kerssenberg. Het stel krijgt een jaar later samen een zoon: Amadeus. De baby met Lilian zal dus het vijfde kind worden van Becker.