Een opmerkelijk moment op de tweede dag van de US Open. Barbora Krejcikova en Victoria Mboko waren net begonnen aan de tweede set van hun partij in de eerste ronde toen de wedstrijd een tijdje stil kwam te liggen. De Tsjechische verloor namelijk een belangrijk voorwerp en dat leverde kolderieke beelden op.

Het duel tussen Krejcikova en Mboko was op voorhand één van de mooiste partijen in de eerste ronde. Krejcikova won in 2021 Roland Garros en was vorig jaar de beste op Wimbledon, terwijl de 18-jarige Canadese onlangs voor eigen publiek voor een sensatie zorgde door het WTA 1000-toernooi van Montreal te winnen. Mboko was daardoor als 22ste geplaatst in New York, maar een lekkere loting kreeg ze dus niet.

De Tsjechische liet zien waarom ze twee grandslamtitels op haar erelijst heeft staan en won de eerste set overtuigend met 6-3. Ze mocht in de tweede set beginnen met serveren en pakte het eerste punt, maar bij het tweede gebeurde er iets geks. Krejcikova miste een makkelijke smash en keek vervolgens verdwaasd in het rond. Ze liep in de richting van haar eigen bankje en was duidelijk op zoek naar iets.

Zoektocht naar demper

Het bleek dat Krejcikova de bal precies raakte op de plek waar er een demper op haar racket zit. Die zorgt ervoor dat een speler de trillingen minder voelt en voorkomt dus ook blessures, zoals de welbekende tenniselleboog. Doordat ze de bal echter precies daar raakte, vloog de demper van haar racket af en aangezien het voorwerp niet heel groot is, bleek het een hele uitdaging om die weer te vinden.

Umpire Aurelie Tourte kwam uit haar stoel om mee te zoeken en ook Mboko maakte deel uit van de speurtocht. Verschillende objecten werden aan de kant geschoven om de demper te vinden en uiteindelijk bleek Tourte de grootste speurneus van allemaal. Na een zoektocht van zo'n drie minuten wist de Française de demper aan de rand van de baan te vinden.

i Krejcikova kijkt vertwijfeld in het rond. © Screenshot HBO Max

Knappe zege Krejcikova

Krejcikova liet zich niet van de wijs brengen door het incident, want ze was in de tweede set nog dominanter dan in de eerste. De Tsjechische stuurde de tennissensatie uit Canada daarmee al snel weer naar huis. Krejcikova neemt het in de tweede ronde op tegen Moyuka Uchijima uit Japan.

