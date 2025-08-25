Het laatste toernooi uit de carrière van Petra Kvitova is uitgelopen op een klein drama. De Tsjechische, die tweemaal Wimbledon wist te winnen, kreeg op de US Open in de eerste ronde een gigantisch pak slaag van Diane Parry: 1-6, 0-6.

Kvitova begon haar allerlaatste toernooi als de nummer 543 van de wereld, maar ze stond ooit op de tweede plek. De Tsjechische keerde eerder in het voorjaar na ruim een jaar afwezigheid terug op de baan nadat ze in juli 2024 beviel van zoontje Petr. Sinds haar comeback in februari speelde ze acht toernooien en daarin wist ze slechts één potje te winnen. Al snel bleek dat haar rentree niet lang zou duren, want in juni kondigde ze aan na de US Open te gaan stoppen.

Emotioneel afscheid

De Tsjechische hoopte in New York nog één keer haar beste spel te laten zien, maar slaagde daar voor een nagenoeg leeg stadion geen moment in. Haar Franse tegenstandster kende ondertussen geen medelijden met haar en liet Kvitova alle kanten van de baan zien. In 52 minuten had Parry de zege binnen en zat de carrière van Kvitova erop. De emoties kwamen daarna los bij de Tsjechische, die snel troost zocht bij haar man én coach Jiri Vanek.

"Ik had gehoopt er een betere show van te maken, maar het was erg lastig met de gedachte dat het mijn laatste wedstrijd kon zijn. Het was emotioneel erg zwaar. Bedankt New York, ik ben heel blij dat mijn laatste dans hier was. Ik wil mijn man en mijn familie bedanken. Mijn ouders hebben een heleboel offers moeten brengen aan het begin van mijn loopbaan. Het was een lange en geweldige reis", vertelde Kvitova na afloop. Ze kreeg van de organisatie ook nog een fotolijst met beelden van zichzelf tijdens eerdere optredens op de US Open.

Indrukwekkende carrière ondanks aanslag

De linkshandige Kvitova brak in 2010 door met een plekje in de halve finales van Wimbledon. Dat bleek uiteindelijk ook het toernooi waar ze haar grootste successen zou vieren. Ze won in 2011 de finale van Maria Sharapova en pakte drie jaar later opnieuw de titel door Eugenie Bouchard te verslaan. In 2011 won ze ook nog de WTA Finals en behaalde ze de tweede plek op de wereldranglijst. Dat was haar hoogste notering ooit.

Ze hoorde jarenlang bij de top, maar in december 2016 sloeg het noodlot toe. Kvitova werd beroofd in haar apartement en toen ze zichzelf probeerde te verdedigen, stak de inbreker haar met een mes in haar slagarm. Daarbij werden verschillende spieren, pezen en zenuwen geraakt. Het leek einde carrière, maar de Tsjechische slaagde er toch in om terug te keren in de wereldtop. Ze haalde in 2019 de finale van de Australian Open en was bij winst zelfs de nummer 1 van de wereld geworden. Dat lukte echter niet, want Naomi Osaka was in drie sets te sterk.

Kvitova zakte de laatste jaren geleidelijk weg uit de top, maar won in 2023 nog wel het prestigieuze WTA 1000-toernooi van Miami. Dat bleek haar laatste opleving als tennisster, want later dat jaar nam ze tijdelijk afscheid vanwege haar zwangerschap. Sinds haar bevalling bleven grote successen uit. Kvitova won in haar carrière in totaal liefst 31 toernooien en was daarmee tot haar afscheid de actieve speelster met de meeste titels.

