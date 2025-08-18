Carlos Alcaraz heeft het masterstoernooi in Cincinnati gewonnen en daar hoefde de Spaanse topper opvallend weinig moeite voor te doen. Tegenstander Jannik Sinner moest al in de openingsset afhaken.

De finale van het masterstoernooi in Cincinnati heeft slechts vijf games geduurd. Bij een achterstand van 5-0 in de eerste set gaf titelverdediger Jannik Sinner op. De nummer 1 van de wereld voelde zich niet lekker en de Italiaan schudde na een korte pauze gedesillusioneerd de hand van tegenstander Carlos Alcaraz.

De Spaanse nummer 2 van de wereld won zodoende het Amerikaanse toernooi, dat geldt als een belangrijke voorbereiding op de US Open.

'Voelde me niet lekker'

Sinner droop niet af en wachtte keurig de prijsuitreiking af. Daarin betuigde de tennisser ten overstaan van de toeschouwers zijn spijt voor zijn korte optreden. "Ik voelde me gisteren al niet lekker, maar hoopte dat het na een nachtje slapen beter zou gaan. Helaas ging het gedurende de nacht alleen maar slechter", zei de 24-jarige Italiaan, die eerder dit jaar Wimbledon won door Alcaraz in de finale te verslaan.

"Ik heb het geprobeerd, maar het ging niet. Dit was denk ik ook een van de warmste toernooien die ik ooit heb meegemaakt."

US Open

Alcaraz boekte zijn eerste eindzege in de masters van Cincinnati. Hij zette de stand in de onderlinge duels met Sinner op 10-5. De Spanjaard versloeg Sinner dit jaar in de finale van Roland Garros. Voor de Italiaan breken spannende dagen aan. De vraag is of hij op tijd hersteld is voor de US Open, het grandslamtoernooi van New York dat hij vorig jaar won.

Jannik Sinner legt het uit

"Hallo iedereen", zo begon Sinner bij de prijsuitreiking zijn praatje. "Ik begin met praten over mijn tegenstander, normaal gesproken. Nu begin ik over jullie, het publiek. Het spijt me dat ik julile heb teleurgesteld. Ik ging naar bed met pijn en werd wakker in de hoop dat het zou meevallen. Maar het werd erger. En het is maandag, velen van julile hadden anders moeten werken. Het spijt me."

Carlos Alcaraz spreekt

Alcaraz begon zijn toespraakje met de conclusie dat hij niet heeft gewonnen op de manier waarop hij dat wilde doen. "Ik leef mee met Sinner, ik weet hoe het voelt", aldus de nummer 2 van de wereld. "Je bent een echte kampioen. Je komt hier sterker uit terug. Dat lukt je altijd."

Daarna bedankte hij zijn team, de sponsors en het publiek voor 'de geweldige week' in de Verenigde Staten. "Bedankt voor alle partijen dat jullie er waren. Tot volgend jaar."

ATP-ranking

Sinner blijft ook na deze tegenvaller de nummer 1 van de ATP-ranking. Alcaraz verkleint het gat wel. Er zitten nog dik 1100 punten tussen de Italiaan en Spanjaard. De lijst hieronder is nog niet ververst.

