Botic van de Zandschulp heeft het geluk momenteel niet aan zijn kont hangen. De Nederlandse tennisser zag op Wimbledon allebei zijn partijen door de duisternis over twee dagen uitgesmeerd worden en bij het ATP-toernooi van Bastad overkwam hem dat opnieuw.

Van de Zandschulp speelde op Wimbledon slechts twee duels in het enkelspel, maar kwam toch op vier opeenvolgende dagen in actie. Beide partijen moesten namelijk door de ondergaande zon onderbroken worden. Dat leidde bij Van de Zandschulp tot woede toen zijn partij in de tweede ronde tegen Alejandro Davidovich Fokina werd stilgelegd.

Hij was niet boos over het feit dat de wedstrijd gestopt werd door de duisternis, maar wel over de planning van de organisatie. Van de Zandschulp begreep niet waarom hij opnieuw pas laat in het schema stond ingepland nadat hij zijn eerste wedstrijd al over twee dagen moest spelen. De Nederlander verloor een dag later de partij van Davidovich Fokina.

Partij wéér onderbroken

Van de Zandschulp speelde vorige week al een Challenger en is deze week voor het eerst sinds Wimbledon weer actief op de ATP Tour. Hij moest het in de eerste ronde van het toernooi in het Zweedse Bastad opnemen tegen thuisspeler Mikael Ymer en aangezien beide heren rond 15.30 uur al de baan op werden gestuurd, hoefde Van de Zandschulp niet bang te zijn voor de duisternis.

Toch lukte het hem niet om de wedstrijd dinsdag uit te spelen, want bij een 5-4 voorsprong voor de Nederlander barstte het helemaal los van boven. De Zweedse plaats werd getroffen door een aantal flinke regenbuien en enkele uren later werd duidelijk dat er de rest van de dag niet meer getennist kon worden. Van de Zandschulp moet woensdag dus terugkomen om de wedstrijd uit te spelen.

Tallon Griekspoor en Jesper de Jong

Met Tallon Griekspoor en Jesper de Jong zijn er deze week nog twee andere Nederlandse deelnemers in Bastad. Zij komen allebei woensdag in actie, maar spelen dan hun tweede ronde. De als tweede geplaatste Griekspoor speelt tegen Andrea Pellegrino uit Italië en De Jong treft de Tsjech Vit Kopriva, die op zijn beurt als achtste geplaatst is.