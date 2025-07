Botic van de Zandschulp moet donderdag voor de vierde dag op rij gaan tennissen op Wimbledon. De Nederlandse tennisser zag zijn partij in de tweede ronde tegen Alejandro Davidovich Fokina bij een 2-1 achterstand in sets en een 5-5 stand in de vierde set afgebroken worden vanwege de duisternis. Van de Zandschulp, die op dat moment al een matchpoint had overleefd, was des duivels over dat besluit.

Van de Zandschulp kwam woensdag al voor de derde dag op rij in actie, want zijn partij in de eerste ronde werd maandag vanwege de duitsternis na twee sets stilgelegd. De Nederlander won dinsdag ook de derde set en moest een dag later alweer aan de bak. Het scenario van zijn eerste ronde herhaalde zich en dat zorgde voor enorme frustraties bij Van de Zandschulp.

Tennisser krijgt opmerkelijke waarschuwing op Wimbledon: 'Dit heb ik nog nooit gezien' Normaal gesproken zijn het de spelers die voor bijzondere momenten op Wimbledon zorgen, maar ook anderen maken zich daar weleens schuldig aan. Zo zorgde een actie van de umpire voor grote verbazing bij de commentatoren tijdens de partij in de eerste ronde tusen Jack Pinnington Jones en Tomas Martin Etcheverry.

'Dit is een grap'

De Nederlander overleefde bij 4-5 in de vierde set een matchpoint en kwam terug tot 5-5, maar moest toen van de baan. "Dit is een grap, we hadden driekwartier geleden al kunnen stoppen", riep hij tegen de umpire in Engeland. Van de Zandschulp vervolgde zijn tirade tegen de hoofdscheidsrechter van het toernooi.

"Drie jaar op rij speel ik twee wedstrijden achter elkaar over twee dagen. Elke keer weer, wat gebeurt hier? Ik speel maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en misschien zondag wel weer", mopperde Van de Zandschulp.

Verschrikkelijke blessure op Wimbledon zorgt voor ophef: 'Ze moet ze aanklagen' Ella Seidel zag haar Wimbledon-debuut abrupt eindigen na een vervelend ongeluk tijdens haar eerste ronde tegen Jessica Bouzas Maneiro. De 20-jarige Duitse moest haar wedstrijd voortijdig staken, waarna veel vragen ontstonden over de omstandigheden van de tennisbaan.

Hij beklaagde zich ook over het feit dat hij na twee dagen tennis opnieuw laat op de dag werd ingepland, maar de scheidsrechter reageerde dat er nu eenmaal iemand op dat moment moet spelen. "Maar waarom ik elke keer?", vroeg Van de Zandschulp zich af. Hij is overigens niet de enige, want ook Arthur Rinderknech, die in de eerste ronde won van Alexander Zverev, moet donderdag voor de vierde dag op rij aan de bak.

Bron: HBO Max / Eurosport

Slow start

Het leek er lange tijd overigens op dat de Nederlander helemaal niet in actie kon komen, maar doordat zijn partij verplaatst werd, kon hij toch spelen. Van de Zandschulp leek zelf echter nog niet door te hebben dat de tweede ronde tegen Davidovich Fokina al begonnen was, want hij speelde zeer matig in de eerste set. De Spanjaard maakte daar gebruik van en haalde de set simpel binnen.

Vriendin van tegenstander Carlos Alcaraz straalt in betoverende jurk op Wimbledon De Britse qualifier Oliver Tarvet mag dan niet gewonnen hebben van Carlos Alcaraz op Wimbledon, hij schitterde wel. Maar hij niet alleen: ook zijn vriendin deed een duid in het zakje.

Van de Zandschulp bleef worstelen in de tweede set, maar het lukte hem wel om telkens zijn service te houden. Toen Davidovich Fokina bij 4-4 vier breakpoints liet liggen was hij plotseling de kluts kwijt. Van de Zandschulp kreeg een game later zelf twee kansen om de servicegame te pakken en de tweede benutte hij. Daarmee was de set gelijk binnen.

Van de Zandschulp overleeft matchpoint

De wedstrijd leek ineens helemaal om te keren, want de Spanjaard moest behandeld worden aan een schouderblessure en Van de Zandschulp kreeg gelijk de kans om hem te breken. Die mogelijkheid liet hij liggen en ineens was het woord weer aan Davidovich Fokina. Hij won vanaf 2-3 vier games op rij en zette de Nederlander met de rug tegen de muur.

Botic van de Zandschulp overleefde achtbaan op Wimbledon: 'De ballenkinderen gleden ook uit' Botic van de Zandschulp was maandag en dinsdag op Wimbledon 'slachtoffer' van de tradities van de gras-Grand Slam in Londen. Het toernooi werkt met een avondklok en heeft maar weinig banen met licht om ook 's avonds te kunnen spelen. De Nederlandse toptennisser onthult na zijn stuntzege op Matteo Arnaldi hoe hij het 'duel van twee dagen' overleefde.

Van de Zandschulp wist dat er door de ondergaande zon nog maar maximaal één set gespeeld kon gaan worden en dat hij er dus voor moest zorgen de partij te verlengen naar donderdag. Dat leek te gaan lukken toen hij snel een voorsprong pakte, maar die gaf hij direct weer uit handen en na een break bij 3-4 leek het doek te vallen. Hij brak echter terug, overleefde een matchpoint en maakte er 5-5 van. Toen kon er niet meer verder gespeeld worden en dus moet Van de Zandschulp donderdag weer terugkomen. Als hij dan wint, speelt hij vrijdag weer.

Jesper de Jong en Suzan Lamens

Naast Van de Zandschulp komen er donderdag nog twee Nederlanders in actie op Wimbledon. Jesper de Jong treft dan Miomir Kecmanovic, terwijl Suzan Lamens het opneemt tegen Ekaterina Alexandrova.

Dit prijzengeld heeft toptennisster Suzan Lamens al verdiend na overtuigend begin op Wimbledon Suzan Lamens is na haar eerste overwinning op Wimbledon al verzekerd van een mooi bedrag aan prijzengeld. De Nederlandse toptennisster debuteert dit jaar op het Grand Slam-toernooi en harkt meteen flink wat geld binnen. Lamens komt donderdag weer in actie.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.