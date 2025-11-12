Lorenzo Musetti en Alex de Minaur moesten even pas op de plaats maken bij de ATP Finals. In de derde set werd de wedstrijd in de groepsfase stilgelegd door een medische situatie op de tribunes in Turijn.

De Minaur had de eerste twee games gepakt in de derde set en was met een comeback bezig, nadat hij al was teruggekomen van een 1-0 achterstand in sets. Na die twee games moest hij even wachten, omdat de umpire de partij stillegde. Er was namelijk een toeschouwer onwel geworden.

De scheidsrechter van dienst gaf aan dat de toptennissers even pauze kregen en zichzelf warm moesten houden. Uiteindelijk trok Musetti aan het langste eind in de spannende partij: 7-5 3-6 7-5. De Italiaan kwam in de derde set terug van een achterstand van 5-3.

Dodelijke incidenten

Het is niet de eerste keer dat er iets ernstigs gebeurt bij de ATP Finals in Italië. Het toernooi ging zondag van start en nu blijkt dat er al twee dodelijke slachtoffers gevallen zijn in Turijn. Dat bevestigde de organisatie. Spelersbond ATP en de Italiaanse tennisfederatie (FITP) hebben een verklaring uitgegeven waarin ze hun medeleven betuigen aan de families van de overleden tennisfans. Het gaat om mannen van respectievelijk 70 en 78 jaar oud, die in de Inalpi Arena op verschillende tijdstippen een plotselinge hartstilstand kregen.

Een van de twee zou in elkaar zijn gezakt tijdens een bijeenkomst met fans en de ander tijdens de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Italiaan Musetti van maandag. Dat duel werd ook tijdelijk stilgelegd vanwege het incident. Beide mannen kregen medische hulp van aanwezige professionals, maar dat mocht niet meer baten. Ze overleden op weg naar het ziekenhuis.

ATP Finals

Musetti, De Minaur en Fritz zitten in een poule met toptennisser Carlos Alcaraz. De Spaanse nummer één van de wereld won tot nu toe zijn eerste twee wedstrijden in de groepsfase. Vorig jaar bleek dat nog zijn eindstation. Grote rivaal Jannik Sinner won toen de ATP Finals.