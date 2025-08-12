Het tennistoernooi Cincinnati Open is in volle gang, maar in de Verenigde Staten gaat het niet alleen maar over het tennis. Ondanks dat er volop toptennissers aanwezig zijn, is iets heel anders het onderwerp van gesprek tijdens het toernooi.

Dat is namelijk de verzengende hitte. Meerdere spelers hebben al behoorlijk geleden onder de loodzware omstandigheden. Een aantal spelers hebben door de warmte al moeten afhaken en het speelschema leverde de nodige vertraging op.

Tennisser zakt in elkaar

Een van de meest schrijnende gevallen was die van Arthur Rinderknech. Hij moest opgeven nadat hij tijdens de wedstrijd in elkaar zakte omdat hij de hitte niet meer aan kon. De beelden maakten veel los, ook bij Felix Auger-Aliassime. Hij was de tegenstander van Rinderknech en wilde nog wat kwijt over de zorgwekkende omstandigheden.

'Alsof we in een oven zitten'

"Het voelt alsof we in een oven zitten", stelt de Canadees in gesprek met Tennis Channel. "Dat geldt zelfs voor de fans. We zijn altijd in beweging en gefocust om te winnen, maar het publiek en onze coaches zitten stil."

De toptennisser was ondanks de hitte enigzins verrast dat zijn tegenstander moest opgeven door de warmte. "Vanuit mijn perspectief kwam het heel plotseling. We spraken elkaar later en toen vertelde hij me dat hij zich niet goed voelde, al vanaf het begin, en dat bleef de gehele wedstrijd zo. Hij probeerde echter gewoon in het duel te blijven."

Incident tijdens partij Jannik Sinner

Los van de warmte gebeurde er ook al een hoop tijdens het Amerikaanse toernooi. Jannik Sinners wedstrijd werd namelijk ruw verstoord. Niet door een fan of door het weer, maar door een brandalarm. Hij en zijn tegenstander Gabriel Diallo wilden echter van geen wijken weten en speelden gewoon door.

Boze Emma Raducanu

Daarnaast was er nog veel te doen om het duel tussen Emma Raducanu en Aryna Sabalenka. Eerstgenoemde ergerde zich mateloos aan een huilend kind op de tribune en toen ze haar beklag deed bij de umpire, kreeg ze geen gelijk. In eerste instantie wilde ze de tennisster niet in het gelijk stellen en weigerde ze iets aan de situatie te doen. Na een felle discussie kreeg Raducanu toch haar zin.