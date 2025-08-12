De nummer één van de wereld, Jannik Sinner, heeft in zijn carrière al veel meegemaakt, maar wat er maandag in Cincinnati gebeurde, slaat alles. Halverwege zijn partij tegen de Canadees Gabriel Diallo werd het spel plotseling stilgelegd door een onverwacht voorval dat spelers én publiek compleet overviel.

Pas later werd duidelijk dat een loeiend brandalarm vanaf de tribune het duel in de derde ronde verstoorde. Het gebeurde in de tweede game van de tweede set. Sirenes galmden, lichten flitsten, maar Sinner en Diallo besloten door te spelen. Vier punten lang ging de herrie door voordat het alarm stopte.

Het duel begon moeizaam voor de Italiaan. Diallo, de nummer 35 van de wereld, pakte al snel een 2-0 voorsprong in de eerste set dankzij zijn krachtige service. Sinner schakelde echter een tandje bij, won zes games op rij en pakte de set met 6-2. In de tweede set hield Diallo lang stand, dwong hij een tiebreak af en kreeg zelfs een setpunt, maar Sinner redde die met een snoeiharde forehandreturn en besliste het duel met 6-2, 7-6 (6).

Chaos compleet: storingen, knipperlichten én een brand

Het was al de derde keer die avond dat het duel werd onderbroken. In de eerste set haperde het elektronische lijnsysteem, waardoor de scheidsrechter beslissingen handmatig moest doorgeven. Ook waren er storende knipperlichten achter de baan.

Daarbovenop had de avond van Sinner sowieso al vertraging opgelopen: door een brand bij een generator was er eerder op de dag een stroomstoring geweest, waardoor ook andere wedstrijden 75 minuten later begonnen. De rookpluim trok over het terrein en brandweerwagens kwamen ter plaatse.

Jannik Sinner and Gabriel Diallo play through fire alarm and accompanying strobe lights. Sinner had earlier told umpire that he wanted to continue playing for the crowd “who’d been waiting all day.” His thoughtfulness is unmatched. @CincyTennis #CincinnatiOpen pic.twitter.com/igHqHsQkjP — Leila JM 🧢🇺🇸🇵🇭🇮🇷 (@philipersia) August 12, 2025

Sinner houdt hoofd koel en wint toch

Ondanks alle chaos bleef Sinner koel. Na een setpunt te hebben weggewerkt in de tiebreak pakte hij de overwinning met 6-2, 7-6 (6). "Het was een lastige dag op kantoor. Je moet in zulke situaties mentaal sterk zijn, anders verlies je dit soort wedstrijden", zei de Italiaan na afloop. Met de zege verlengde Sinner zijn indrukwekkende reeks op hardcourt tot 22 zeges op rij. In de volgende ronde wacht de winnaar van de partij tussen Tommy Paul en Adrian Mannarino.

Dopingzaak blijft als schaduw boven Sinner hangen

Iets wat Sinner voorlopig nog zal blijven achtervolgen, is de kritiek die hij kreeg na zijn opmerkelijk milde dopingschorsing. De Italiaanse nummer één van de wereld testte vorig jaar tweemaal positief op clostebol, een verboden middel dat volgens hem via een massage door zijn fysiotherapeut in zijn lichaam kwam. Het leverde hem slechts drie maanden schorsing op, in een periode zonder Grand Slams.

Die beslissing zorgde voor felle reacties, waaronder een harde veeg uit de pan van de Franse dopingexpert Jean-Pierre Verdi, bekend van de zaak-Lance Armstrong. Volgens hem was de straf “zorgwekkend voor de sport” en “ongekend mild”, zeker vergeleken met de twee tot drie jaar die een doorsnee sporter zou krijgen voor dezelfde overtreding.