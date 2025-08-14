Toptennisster Emma Raducanu heeft voor veel ophef gezorgd met haar verzoek aan de umpire tijdens het masterstoernooi van Cincinnati. In haar partij tegen Aryna Sabalenka vroeg ze of er een kind uit het stadion kon worden gezet. Dat leidt tot veel discussie. "Het is belachelijk."

De partij tussen de Britse Raducanu en nummer één van de wereld Sabalenka werd op een cruciaal moment verstoord door een huilend kind. Aanvankelijk bleef de 22-jarige gewoon door serveren, maar toen het gehuil niet ophield, besloot ze de umpire erbij te betrekken.

"Het is al 10 minuten bezig", zei ze over het gehuil. De umpire leek echter niet in staat om er iets aan te doen. "Het is maar een kind", antwoordde ze. "Wil je dat ik die het stadion uitzet?"

Een hoop mensen vonden dat helemaal geen gek idee. In het stadion werd de vraag hardop met 'ja' beantwoordt. TalkSPORT-commentator Simon Jordan had ook een duidelijke mening over het voorval en stak die niet onder stoelen of banken.

'Belachelijk'

"Als er een baby in het publiek zit, vind ik dat ten eerste onverantwoord ouderschap", begint Jordan. "Ten tweede is het een omgeving waar een kind niet thuis hoort. Bovendien wordt de tennisser afgeleid, of een atleet in een andere sport die veel concentratie vereist."

"Zo kijk ik ernaar", vervolgt hij zijn betoog. "Het is belachelijk. Ik zou nooit een jong kind meenemen. In theaters is het ook niet toegestaan om ze mee te nemen. Acteurs kunnen tijdens hun spel ook niet afgeleid worden door een schreeuwend kind."

Presentator Jim White staat er iets milder in. "Je mag toch ook een baby meenemen in het vliegtuig", zegt hij. "Maar ik denk niet dat de piloot de baby in de cockpit wil hebben, toch?", is het tegenargument van Jordan.

Cincinnati Open

Raducanu, nummer 39 van de wereldranglijst, wist uiteindelijk de cruciale game nog te winnen waardoor het 4-4 werd in de derde set. De wedstrijd moest beslist worden met een tiebreak. Die won Sabalenka, nummer één van de wereld, met 7-5.

Sabalenka is inmiddels alweer een ronde verder op het toernooi nadat ze ook Jessica Bouzas versloeg. Het werd 6-1, 7-5. Vrijdag speelt ze de kwartfinale.