Toptennisser Matteo Berrettini heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. De 29-jarige Italiaanse tennisser kampt met een buikspierblessure, zo meldt hij zelf.

De Italiaan, de huidige nummer 56 van de wereld, zou het in de eerste ronde van het toernooi in Melbourne opnemen tegen de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur.

'Het doet pijn'

Echter heeft Berrettini, de finalist van Wimbledon van 2021, besloten zich terug te trekken uit de Australian Open. "Het is nooit makkelijk om zulke beslissingen te nemen, maar helaas voelde ik opnieuw ongemak in mijn buikspieren en zal ik niet klaar zijn om op mijn best te presteren in vijf sets", zo schreef Berrettini op zijn Instagram.

De Italiaan zit in zak en as door dit ingrijpend besluit. Hij had zich namelijk op en top voorbereid op het eerste grand slam-toernooi van het jaar. "Het doet pijn, want spelen in Australië is altijd speciaal geweest en na vier weken intensieve training was ik enthousiast en klaar om te beginnen", voegde hij eraan toe.

Vervanger

Berrettini trok zich vrijdag ook al terug uit een demonstratiewedstrijd, toen nog vanwege ziekte. De Amerikaan Mackenzie McDonald zal de Italiaanse tennisser als lucky loser vervangen in het hoofdtoernooi, nadat hij in de laatste kwalificatieronde verloor van de Canadees Liam Draxl.

De Australian Open gaat komende zondag van start. Het beste resultaat wat Berrettini ooit behaalde down under was de halve finale. Dit bereikte hij in 2022.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.