Aryna Sabalenka draait niet alleen mee in de top van het mondiale tennis, ze is ook alleenheerser als het gaat om Instagram-volgers. Dat komt omdat de Belarussische weinig geheimen kent voor haar fans.

Topsport en branding gaan tegenwoordig hand in hand. En daar speelt Sabalenka handig op in, door haar 3,8 miljoen volgers over van alles en nog wat op de hoogte te houden. Tijdens het seizoen doet ze dat vooral door tennisplaatjes de ether in te slingeren, daarbuiten volgen foto's van schitterende stranden, uitzichten en ook haarzelf.

Sabalenka blijkt waar internetfenomeen

" Ik ben een open boek", citeert Het Laatste Nieuws Sabalenka als het gaat om haar activiteiten op Instagram. Sabalenka schuwt het ook niet om regelmatig bikinifoto's te maken, of met andere sterren op de gevoelige plaat te gaan. Sinds begin dit jaar propte ze Instagram vol met liefst 197 posts. Met resultaat, want ze kreeg er bijna een miljoen volgers bij sinds mei.

Het maakt van Sabalenka een interessante naam voor grote bedrijven. De toptennisster is in te zetten, in ruil voor zichtbaarheid. Zo maakte ze meermaals reclame voor haar sponsor Nike. Maar buiten haar foto's van overwinningen, voor bedrijven en met andere bekendheden betovert ze haar fans vooral met kiekjes in bikini's.

'Ik laat alles zien'

Via de vrolijke foto's hoopt Sabalenka haar imago wat op te poetsen. Ze staat bekend om haar geëmotioneerde en soms vurige uitstraling op de baan. " Ik kan mezelf niet zien spelen. Ik voel me er echt vreselijk over. En ik wil via sociale media laten zien wie ik ben", verklaarde ze in een interview.

"Op dit moment ben ik als een open boek", ging ze verder. "Mensen vragen me soms: 'Wat zou ik nog niet kunnen weten van jou?' En dan antwoord ik: 'Van niets. Ze weten letterlijk alles over mij.' Ik laat alles zien."