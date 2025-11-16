Aryna Sabalenka is aan het genieten van een welverdiende vakantie. De nummer één van de wereld sloot haar seizoen af met een verliespartij in de eindstrijd van de WTA Finals. Ondanks die domper is ze ontzettend aan het genieten tussen van haar rust.

Sabalenka liet na haar verloren finale tegen Elene Rybakina in de WTA Finals al weten dat ze het liefst zo snel mogelijk het vliegtuig van Saoedi-Arabië naar de Malediven zou nemen. Dat is gelukt, en inmiddels is ze flink aan het genieten op de Aziatische eilandengroep.

Zwemmen tussen de dieren

De Malediven zijn een heus paradijs waar je perfect een duik kan nemen. Dat doet de Belarussische dan ook zeer zeker. Al is ze niet de enige in het water. De toptenisster laat op haar Instagram zien hoe ze heerlijk aan het snorkelen is tussen de vissen en schildpadden.

Veel mensen zijn bang voor haaien, en zouden haastig wegvluchten als ze er eentje zien. Sabalenka doet dat echter niet. Sterker nog: ze zwemt lekker met de haaien mee. "Gewoon een dag in het leven", schrijft de toptennisster bij haar post op Instagram.

Overigens hoef je niet bang te zijn voor haaien bij de Malediven. Rond de eilandengroep leven veel verschillende soorten, maar de meeste zijn niet gevaarlijk voor mensen.

Eerder deze week deelde Sabalenka ook al andere jaloersmakende kiekjes van haar vakantie. Zo was te zien hoe ze in haar bikini van het strand genoot en samen met haar vriend Georgios Frangulis een potje beachvolleybal speelde.

Bovenaan de ranglijst

Sabalenka voerde het hele jaar overtuigend de wereldranglijst aan, wat niet verrassend is gezien haar finales op drie van de vier grandslamtoernooien. Ook op het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters bereikte ze opnieuw de eindstrijd. Toch zal ze met gemengde gevoelens terugkijken op 2025. Sabalenka greep namelijk slechts één grote titel: de US Open. In de finales van de Australian Open, Roland Garros en de WTA Finals moest ze haar meerdere erkennen in haar tegenstanders.

Recordbedrag

Deze prestaties waren goed voor prijzengeld van net iets meer dan 15 miljoen Amerikaanse dollars. Daarmee sloeg ze ook een record van Serena Williams uit de boeken. De Amerikaanse kwam in in 2013 tot 'slechts' 12,3 miljoen aan prijzengeld. Al moet daar wel bij worden gezegd dat de bedragen tegenwoordig een stuk hoger liggen dan in de tijd van Williams.