Het goede nieuws voor Jannik Sinner blijft maar komen. De Italiaan was woensdag in twee sets te sterk voor de Belg Zizou Bergs: 6-4, 6-2. Door de zege staat in de derde ronde van het indoortoernooi in Parijs.

Sinner schreef zondag het ATP-toernooi van Wenen op zijn naam. Hij steekt in goede vorm. Sinner zegevierde eerder deze maand in Beijing en won ook het lucratieve invitatietoernooi Six Kings Slam in Saudi-Arabië. Hij verdiende daar ongeveer 6 miljoen euro en kreeg als trofee een gouden racket.

De Argentijn Francisco Cerundolo is de tegenstander van Sinner in de derde ronde van het toernooi in Parijs. Nederlander Tallon Griekspoor werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Canadees Gabriel Diallo. Ook Sinners grote concurrent Carlos Alcaraz deed mee aan het masterstoernooi in de hoofdstad van Frankrijk, maar Cameron Norrie bleek te sterk voor de nummer één van de wereld.

Goed nieuws op liefdesgebied

Eerder deze week bevestigde de verliefde Sinner nog meer goed nieuws. Hij vertelde een relatie te hebben met het Deense model Laila Hasanovic. Sommige sportliefhebbers zullen haar kennen als de ex van voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher.

Zij was eerder al gespot in de buurt van Sinner tijdens Wimbledon en de US Open. Op dat laatste grandslamtoernooi werd Sinner door een camera zelfs 'betrapt' toen hij op zijn telefoon zat. De Italiaanse tennisser zou namelijk een afbeelding van haar als zijn achtergrond hebben en dat leek al een flinke aanwijzing te zijn dat er iets speelde tussen de twee. Hasanovic was deze week ook weer aanwezig tijdens een aantal van zijn wedstrijden in Wenen en Sinner maakte aan alle speculaties dus een einde door hun relatie te bevestigen.

Geruchten ten einde

Daarmee komt er een einde aan allerlei geruchten rond het liefdesleven van Sinner. Hij was een jaar geleden samen met collega-tennisster Anna Kalinskaya, maar die relatie strandde al vrij snel. Daarna kwamen er allerlei speculaties. Zo liet zijn ex zich steeds zien in steden waar hij tenniste en werd hij tijdens zijn dopingschorsing zoenend gespot met een ouder Argentijns model. De laatste maanden kwamen de geruchten over Hasanovic op gang en die blijken dus ook te kloppen.