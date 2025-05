Prijzengeld Roland Garros | Alleen Tallon Griekspoor strijdt namens Nederland nog om miljoenen euro's in Parijs

De beste tennissers en tennissters ter wereld zijn naar Parijs afgereisd voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Vijf Nederlanders plaatsten zich voor het hoofdtoernooi, dat van zondag 25 mei tot en met zondag 8 juni duurt. Zij strijden op het gravel in de Franse hoofdstad niet alleen om de sportieve eer, maar ook om miljoenen aan prijzengeld. Inmiddels is alleen Tallon Griekspoor nog over.

Bij de mannen stonden er drie Nederlanders aan de start van de Grand Slam op het Parijse gravel. Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deden net als vorig jaar mee. Verschil is wel dat De Jong, die onlangs voor het eerst in de top 100 van de wereldranglijst wist te komen, zich vorig jaar via de kwalificaties moest plaatsen, maar deze keer rechtstreeks geplaatst was.

Van de Zandschulp en De Jong out

Van de Zandschulp was al na één ronde klaar in Frankrijk, De Jong schopte het nog een ronde verder. Het tennistalent maakte het zelfs Alexander Zverev - de nummer drie van de wereld - nog heel lastig, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen. Griekspoor neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen Ethan Quinn.

Woedende toptennisser Tallon Griekspoor laat frustraties de vrije loop op Roland Garros: 'Mijn hele leven is zwaar' Een opmerkelijk incident tijdens de wedstrijd van Tallon Griekspoor in de tweede ronde op Roland Garros. De Nederlandse toptennisser won tegen de Canadees Gabriel Diallo, maar barstte op een bepaald moment in woede uit. Even later moest ook zijn racket er nog aan geloven.

Vrouwen

Bij de vrouwen stonden Suzan Lamens en Arantxa Rus in het hoofdschema, maar beiden zijn inmiddels klaar. Voor Lamens was het haar debuut in het hoofdtoernooi, want zij strandde bij haar vorige twee deelnames in de kwalificaties. Rus deed voor de elfde keer mee in Parijs en haalde in 2012 zelfs een keer de vierde ronde. Ditmaal moest ze het doen met de tweede ronde; Lamens was na één partij klaar.

Prijzengeld Roland Garros

De toernooileiding kondigde onlangs aan dat de totale prijzenpot met vijf procent omhoog is gegaan. In totaal wordt er 56,3 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd bij het grandslamtoernooi van het jaar. De winnaar van het enkelspel bij de mannen en de vrouwen krijgt daar 2,5 miljoen euro van. De Nederlandse deelnemers aan het hoofdtoernooi zijn al verzekerd van 78.000 euro. Met dat bedrag ging Botic van de Zandschulp na zijn vroege en teleurstellende uitschakeling naar huis.

Resultaat Prijzengeld Winnaar € 2.550.000 Verliezend finalist € 1.275.000 Halve finale € 690.000 Kwartfinale € 440.000 Vierde ronde € 265.000 Derde ronde € 168.000 Tweede ronde € 117.000 Eerste ronde € 78.000

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz is de titelverdediger bij de mannen en lijkt opnieuw de topfavoriet. Hij won de masterstoernooien van Monte Carlo en Rome. Bij het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad was hij in de finale te sterk voor Sinner. Met Zverev, Novak Djokovic, Jack Draper, Lorenzo Musetti en Holger Rune zijn er wel nog flink wat outsiders die goed uit de voeten kunnen op gravel.

Bij de vrouwen gaat Iga Swiatek proberen om voor het vierde jaar de titel te winnen. Ze is echter zeker niet de favoriete, want sinds haar triomf van vorig jaar haalde ze op geen enkel toernooi meer de finale. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini en olympisch kampioene Qinwen Zheng lijken de grootste kanshebbers.

Geen Rafael Nadal

De editie van 2025 is op voorhand al een bijzondere, want het is de eerste keer dat Roland Garros wordt gehouden na het afscheid van Rafael Nadal. De Spaanse tennislegende won het toernooi liefst veertien keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 was hij de beste. Nadal hing eind vorig jaar zijn racket aan de wilgen, maar zal op een hele andere manier ook dit jaar weer van de partij zijn.