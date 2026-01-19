Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Vier Nederlandse tennissers begonnen aan het toernooi. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Lamens sneuvelde op de eerste dag helaas als eerste Nederlandse. Zij ging uitgerekend onderuit tegen de vriendin van Griekspoor.

Nederlanders in eerste ronde

Op de tweede dag van het toernooi komen er twee Nederlanders in actie. Jesper de Jong is de eerste. Hij had van alle Nederlanders de slechtste loting, want hij treft de als elfde geplaatste Daniil Medvedev. De Rus is iemand om rekening mee te houden, want hij stond in Melbourne in 2021, 2022 en 2024 in de finale. Hij verloor die wel elke keer. In 2022 en 2024 bleek zelfs een 2-0 voorsprong in sets niet voldoende om de beker te pakken.

Botic van de Zandschulp komt net als De Jong maandag de baan op. Hij heeft ook geen makkelijke loting, want de derde Nederlander op de wereldranglijst speelt tegen de als 27e geplaatste Brandon Nakashima. Voordeel voor Van de Zandschulp is dat de Amerikaan nog nooit een wedstrijd won in Melbourne.

De laatste Nederlander in het enkelspel komt dinsdag pas in actie. Tallon Griekspoor, die zelf als 23e geplaatst is, speelt dan tegen de Amerikaan Ethan Quinn.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al veertien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

