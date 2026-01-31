De Australian Open van 2026 nadert de ontknoping. In Melbourne strijden beste tennissers ter wereld dit weekend om de titel. Deze zaterdag is het eerst de beurt aan de vrouwen. Aryna Sabalenka en Jelena Rybakina zijn overgebleven. Wordt het de vijfde grandslamtitel voor Sabalenka of pakt haar generatiegenote haar tweede? Volg hier alle verrichtingen van de finale op zaterdagochtend.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij en deed dat zelfs twee keer, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

Aryna Sabalenka - Jelana Rybakina

Nadat de vrouwen donderdag de halve finales speelden, is het zaterdag eindelijk tijd voor de finale. Daar is Sabalenka voor de vierde keer op rij aanwezig. Ze won in 2023 en 2024, maar werd vorig jaar verslagen door de verrassende Madison Keys. Lukt het haar nu wel weer om Australian Open te winnen? Het zou naast tweemaal US Open haar vijfde grandslamtitel ooit zjin.

Rybakina (26) won in 2022 als jongeling Wimbledon, maar wist daarna nooit meer een Grand Slam op haar naam te zetten. Haar laatste finaleplaats dateert van 2023, toen ze op Australian Open van Sabalenka verloor. De twee vrouwen treffen elkaar drie jaar na dato dus weer in de eindstrijd.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor titelverdediger Jannik Sinner was de Australian Open op voorhand een extra bijzonder toernooi. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en jaagt op zijn derde titel, totdat hij in de halve eindstrijd werd verslagen door Novak Djokovic. De Serviër strijdt tegen Carlos Alcaraz om de titel. Bij de vrouwen verloor titelverdediger Madison Keys in de vierde ronde van Jessica Pegula en krijgen we dus ook een nieuwe winnares.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

