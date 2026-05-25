Het tweede grandslamtoernooi van het jaar is zondag van start gegaan. Op Roland Garros houden Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deze keer de Nederlandse eer hoog. Twee van hen kwamen maandag in actie in de eerste ronde. De Jong ging door naar de tweede ronde, Van de Zandschulp speelde sterk maar ligt er wel uit. Tallon Griekspoor komt dinsdag in actie.

Vorig jaar deden er liefst vijf Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi op Roland Garros, maar deze keer blijft dat aantal beperkt tot slechts drie. Alleen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn van de partij. De Jong had zich eigenlijk niet geplaatst, maar is door een afmelding op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd als lucky loser.

De Jong haalde eerder op de dag voor het derde jaar op rij de tweede ronde in Parijs. Hij nam het in een speciaal duel op tegen oud-kampioen Stan Wawrinka, die na dit seizoen gaat stoppen. Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde van Roland Garros te bereiken. De nummer 55 van de wereldranglijst ging in vier sets met 3-6 4-6 7-6 (7) 4-6 onderuit tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo.

Programma enkelspel mannen

Klik op results voor uitslagen

Programma enkelspel vrouwen

Titelhouder bij de mannen ontbreekt

Bijna de volledige top uit de tenniswereld gaat in de Franse hoofdstad de komende weken strijden om de tweede grandslamtitel van het jaar. Eén van de grootste namen ontbreekt echter in Parijs, want titelhouder Carlos Alcaraz is er door een blessure niet bij. De polskwetsuur van de Spanjaard is dusdanig ernstig dat hij volgende maand ook Wimbledon mist.

Door zijn afwezigheid is Jannik Sinner, de man die hij vorig jaar in een epische finale versloeg, de topfavoriet. De Italiaan lijkt vooral rekening te moeten houden met drievoudig winnaar Novak Djokovic en Alexander Zverev, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel.

Veel kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Coco Gauff de titelverdedigster. Zij won vorig jaar in een zinderende finale van Aryna Sabalenka. Ondanks die nederlaag is de Belarussische nummer 1 van de wereld wel de grote favoriet. Met Gauff, viervoudig kampioene Iga Swiatek, Elina Svitolina, Mirra andreeva en Amanda Anisimova zijn er echter flink wat andere kanshebbers.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover