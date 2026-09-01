De US Open is in volle gang. Vanaf zondag 30 september doen vijf Nederlanders en tal van wereldtoppers een gooi naar een goeie Grand Slam, de laatste van het kalenderjaar. Dinsdag komen er drie Nederlanders in actie op de baan in New York. Maandag zag Anouk Koevermans haar debuut eindigen in een teleurstelling. Tallon Griekspoor is in Arthur Ashe Stadium dinsdagnacht de tweede Nederlandse tennisser die werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen hadden 'we' oorspronkelijk dus geen deelnemers, maar Rus en Koevermans sloegen zich de afgelopen dagen door de kwalificaties en brachten het aantal toch op twee. Koevermans, dochter van oud-tennisser Mark, maakt in New York haar debuut op een grandslamtoernooi.

Live dag 3 US Open

Op dag drie komen er drie Nederlanders in actie. Jesper de Jong komt als eerste landgenoot in actie. Hij gaat in New York proberen om voor het eerst de tweede ronde van de US Open te halen. Op papier moet dit met zijn loting mogelijk zijn, hij speelt namelijk tegen de nummer 207 van de wereld: Francesco Passaro. Tegen Passaro speelde De Jong vorig jaar op Roland Garros, toen kwam hij met 2-0 achter, maar lukte het om dit nog om te draaien.

Daarna is de beurt aan Botic van de Zandschulp. In de eerste ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Brit Jan Choinski. Eerder deze maand verloor Choinski nog verrassend van het piepjonge Nederlandse talent Mees Rottgering. De Nederlander zal met vertrouwen op de baan staan in New York, hier boekte hij namelijk al eens eerder successen. Zo haalde hij ooit de kwartfinale en haalde hij een aantal jaar geleden de derde ronde, waar hij Carlos Alcaraz versloeg.

Arantxa Rus

Aranxta Rus plaatste zich afgelopen week voor het hoofdtoernooi van de US Open via de kwalificatierondes. Rus had een driesetter nodig om na lange tijd weer een Grand Slam te mogen spelen, maar ook zij slaagde in haar missie. De 30-jarige Nederlandse neemt het in New York op tegen de 127 van de wereld Leolia Jeanjean.

Geen stunt voor Griekspoor en Koevermans

Nadat er op de eerste dag geen Nederlanders in actie was dat maandag en dinsdag wel het geval. Koevermans kwam uitstekend voor de dag bij haar debuut tegen Caty McNally en rook in de eerste set zelfs aan een stunt, maar daarna zakte ze volledig in. Ze verloor zes games op rij en zag een mooie uitslag in rook opgaan.

Griekspoor had het een stuk slechter getroffen in de loting. Hij trof dinsdagnacht (Nederlandse tijd) Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. De thuisfavoriet begon echt dramatisch aan de eerste set, die de Nederlander gemakkelijk won. Daarna zakte de 30-jarige Haarlemmer volledig in en had Shelton geen kind aan Griekspoor.

Griekspoor en Shelton begonnen om 01.00 uur 's nachts aan hun eerste onderlinge ontmoeting. Dat deden ze in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Voor Griekspoor is het de tweede keer in zijn leven dat hij daar speelde en verloor. Bij de eerste keer werd hij afgedroogd door Novak Djokovic.

Programma US Open 2026