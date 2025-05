Programma Roland Garros 26 mei | Twee Nederlanders in actie, beroemd tenniskoppel tegelijk op de baan

Het is tijd voor de tweede dag van Roland Garros, het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Na een deceptie voor Botic van de Zandschulp op dag 1, is het nu de beurt aan Tallon Griekspoor en Arantxa Rus. Daarnaast komt er nog een beroemd tenniskoppel in actie.

Van de Zandschulp verloor zondag in de eerste ronde van Emilio Nava en zijn toernooi zit er dus direct alweer op. Aan Griekspoor en Rus de taak om wel de Nederlandse eer hoog te houden. Griekspoor neemt het op tegen Marcos Giron, de nummer 43 van de wereld. De wedstrijd begint als alles volgens plan verloopt in Parijs, rond 16.00 uur.

Nederlandse toptennisster denkt bij Roland Garros aan overleden vader: 'Op moeilijke momenten hoor ik zijn stem' Arantxa Rus staat aan de vooravond van haar eerste wedstrijd op Roland Garros. Bij het Algemeen Dagblad haalt zij herinneringen op aan haar overleden vader, die er voor 2023 altijd bij was als de Nederlandse toptennisster meedeed aan het Grand Slam-toernooi in Frankrijk. "Op moeilijke momenten hoor ik zijn stem."

Overleden vader

Rus begint een halfuurtje later aan haar wedstrijd tegen Maria Camilla Osorio Serrano. De Nederlandse staat 94e bij de vrouwen, haar Colombiaanse tegenstander bezet de 51e plek. De 34-jarige Rus doet voor de elfde keer mee aan Roland Garros en doet dat sinds 2023 zonder haar vader, die dat jaar overleed.

Toch weet ze zeker dat hij erbij is, zo zei Rus tegen het AD. "Ik weet het niet, zo voelt het. Ik denk altijd aan hem, hij zit binnen in me. Op moeilijke momenten hoor ik zijn stem. Vaak zegt hij: niet zeuren, gewoon doorgaan, altijd blijven lachen. Zijn positiviteit geeft extra moed en steun."

Populair tenniskoppel doet boekje open over trouwplannen: 'Liefde komt op de eerste plaats' Het populaire tenniskoppel Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas komt deze komende week in actie op grandslamtoernooi Roland Garros. De twee zijn sinds 2023 samen, maar gingen vorig jaar nog een tijdje uit elkaar. Nu weten ze zeker dat deze liefde 'voor altijd' is.

Badosa en Tsitsipas

Paula Badosa heeft een relatie met Stefanos Tsitsipas en zij zijn allebei op ongeveer hetzelfde tijdstip ingeroosterd voor hun wedstrijd in de eerste ronde. Tsitsipas neemt het rond 13.00 uur op tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry, terwijl Badosa een halfuur later in actie komt tegen Naomi Osaka. Dat belooft een enorme kraker te worden. De Spaanse staat tiende op de wereldranglijst, maar Osaka (49e) won al vier Grand Slam-titels in haar carrière.

Topdag bij de mannen

Het belooft een prachtige tennisdag te worden. Bij de mannen verschijnen toppers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune en Casper Ruud op het toneel in Parijs.

