Programma Roland Garros 3 juni: toptennissters Aryna Sabalenka en Iga Swiatek strijden voor ontmoeting in halve finale

De eerste kwartfinales van Roland Garros staan dinsdag 3 juni op het programma. De winnaars van vorig jaar komen in actie: Carlos Alcaraz bij de mannen, Iga Swiatek bij de vrouwen. Voor laatstgenoemde ligt er een pittige halve finale in het verschiet.

Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld bij de vrouwen, opent dinsdag het bal in Parijs. De Belarussische strijdt voor een plek in de halve finale tegen Qinwen Zheng, de nummer acht van de mondiale ranglijst. Voor de winnnaar van de kwartfinalewedstrijd wacht mogelijk een duel met Swiatek, die het Franse toernooi al liefst vier keer won.

De pas 24-jarige Swiatek was de afgelopen drie jaar de beste en ook in 2020. De Poolse toptennisster moet een plek in de halve finale te verdienen door met Elina Svitolina af te rekenen. Die wedstrijd staat om 12.30 uur op het programma.

Topfavoriet Carlos Alcaraz in actie

Daarna is het de beurt aan de mannen. Lorenzo Musetti (achtste van de wereld) komt om 14.00 uur de baan op voor de partij tegen Frances Tiafoe (vijftiende). Voor de winnaar van het duel wacht mogelijk een halve finale met Carlos Alcaraz. De Spanjaard én topfavoriet voor de eindzege moet later op dinsdagmiddag dan wel afrekenen met Tommy Paul.

De andere kwartfinales worden een dag later afgewerkt. Jannik Sinner neemt het op tegen Alexander Bublik, Alexander Zverev neemt het op tegen Novak Djokovic. Bij de vrouwen strijdt het 18-jarige toptalent Mirra Andreeva tegen de Franse sensatie Loïs Boisson (nummer 361 van de wereld!), waarna er een Amerikaans onderonsje op het programma staat tussen Madison Keys en Coco Gauff.

Tallon Griekspoor

Nederlands beste tennisser Tallon Griekspoor had ook in de kwartfinale tegenover Djokovic kunnen staan, maar hij moest maandag in de achtste finale opgeven tegen Zverev. Hij verklaarde achteraf dat hij in de warming-up een buikspierblessure opliep.

"Ik kon alleen niet harder serveren dan 180 kilometer per uur en dat zakte naar 150", zei hij tegen Eurosport. "Ik heb het geprobeerd. Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in mijn leven, op een prachtige baan tegen een opponent waartegen ik graag speel. Dus ik wilde het proberen, maar ik realiseerde me al snel dat het niet mijn dag ging worden."

