Zondag is het op Roland Garros tijd voor de finale bij de mannen. Alexander Zverev hoopt eindelijk om eens een Grand Slam-titel te ontvangen in navolging van Mirra Andreeva bij de vrouwen. De Duitser treft Flavio Cobolli in de eindstrijd. Volg hier alles rond de finales op Roland Garros.

Alexander Zverev begint zijn jacht op een historische Grand Slam-titel op zondag om 15.00 uur. Hij neemt het in de halve finale op tegen de Italiaan Flavio Cobolli, die enkele dagen rust heeft gehad. Alle ogen zijn gericht op topfavoriet Zverev die eindelijk eens van de hatellijke nul af wil komen.

Zverev werd na de uitschakeling van wereldtoppers als Jannik Sinner, Novak Djokovic en Ben Shelton de grote favoriet. In de vierde ronde stopte hij de opmars van de Nederlander Jesper de Jong. De Duitser staat al jarenlang in de top tien van de wereld, en staat nu zelfs derde, maar wist nog nooit een Grand Slam op zijn naam te schrijven. Daar moet zondag verandering in komen. Hij kan dan overigens geen beroep doen op de support van zijn bekende vriendin Sophia Thomalla. Zij kan niet aanwezig zijn bij de finale.

De afgelopen dagen stonden voor Cobolli in het teken van rust. Daar heeft hij wellicht een voordeel aan ten opzichte van Zverev. Hij zou het in de halve finale eigenlijk opnemen tegen landgenoot Matteo Arnaldi. Die moest echter vlak voor het begin van de wedstrijd op vrijdag opgeven. Hij bleek te kampen met een vervelende virusinfectie.

Vrouwen

Op zaterdag stond de eindstrijd bij de vrouwen op het programma. Daarin trof de 19-jarige Mirra Andreeva tennissensatie Maja Chwalinska uit Polen. De Poolse beleefde de afgelopen weken een waar sprookje door als nummer 114 via de kwalificaties helemaal door te stoten naar de finale. Daarin bleek de Russin echter een maatje te groot. Andreeva won met 6-3, 6-2 en kroonde zich daarmee voor het eerst tot winnaar van een Grand Slam.

Chwalinska is het verhaal van deze editie van Roland Garros. Na de derde ronde had ze zelfs even geldzorgen, daar ze niet wist of ze haar hotel nog langer kon betalen. Via landgenote Iga Swiatek kwam er echter een sponsor om haar te ondersteunen. Dat zal de komende tijd in elk geval niet meer nodig zijn. Zowel Chwalinska als Andreeva verdienden een riant bedrag aan prijzengeld.

Nederlandse tennissers

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova. Het is inmiddels zelfs al duidelijk dat er in beide toernooien ook een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 2021 op de US Open. Toen wonnen Daniil Medvedev en Emma Raducanu hun eerste (en voorlopig enige) grandslamtitel.

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