De US Open is in volle gang. Nederland begon met vijf spelers, maar daar zijn er nog maar twee van over: Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. Zij komen allebei in actie op woensdag, want de regen zat hen een dag eerder dwars. Verder spelen er ook flink wat toppers, zoals titelverdedigers Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen sloegen Rus en Koevermans zich de afgelopen dagen door de kwalificaties. Die twee verloren echter direct in het hoofdtoernooi en dat gold ook voor Griekspoor.

Programma dag 4 US Open

De Jong en Van de Zandschulp hopen woensdag eindelijk hun eerste ronde te voltooien. Na een dag vol regen zag De Jong zijn partij tegen Francesco Passaro bij een 2-1 achterstand in sets gestaakt worden. Van de Zandschulp kwam door de buien zelfs helemaal niet in actie en begint op de vierde dag pas aan zijn avontuur op de US Open.

Onze landgenoten moeten op woensdag echter ook nog wat geduld hebben, want Van de Zandschulp is aan de beurt na een partij bij de vrouwen en stapt vermoedelijk rond 18.30 uur Nederlandse tijd de baan op. De Jong maakt zijn partij op baan 10 pas af nadat er twee volledige duels bij de mannen gespeeld zijn en komt waarschijnlijk niet voor 21.00 uur in actie.

Sabalenka en Alcaraz

Naast onze landgenoten komen er ook wat toppers in actie op Flushing Meadows, het tennispark waar de US Open wordt gespeeld. Jessica Pegula, Linda Noskova, Ben Shelton, Daniil Medvedev en Marta Kostyk spelen in de Nederlandse avond, terwijl Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz in de nacht hun opwachting maken. Zij zijn tenslotte ingedeeld in de avondsessie op het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld.

Programma en uitslagen US Open 2026