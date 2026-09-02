De US Open is in volle gang. Dinsdag zouden er drie Nederlanders in actie komen in New York, maar aanhoudende regenval zorgde voor flinke vertragingen. Jesper de Jong ging vier uur later dan gepland van start tegen de Italiaanse qualifier Francesco Passaro. Volg dat duel hier live, evenals de nachtelijke partijen van Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen sloegen Rus en Koevermans zich de afgelopen dagen door de kwalificaties. Koevermans, dochter van oud-tennisser en voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans, maakte in New York haar debuut op een grandslamtoernooi, maar verloor wel meteen. Griekspoor trof het niet in de loting en vloog er 'niet 100 procent fit' uit tegen de Amerikaanse favoriet Ben Shelton.

Live dag 3 US Open

De Nederlandse dag op Flushing Meadows redelijk in het water. Door regenval werden alle wedstrijden op buitenbanen uitgesteld. Pas om 20.45 uur Nederlandse tijd was het droog genoeg om te beginnen. De Jong en Rus konden voor middernacht nog wel de baan op, maar hun partijen werden even later gestaakt wegens nieuwe regenbuien. Van de Zandschulp zal pas later in de Nederlandse nacht pas in actie komen.

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