Het Britse volk heeft in het hedendaagse vrouwentennis geen grotere held dan Emma Raducanu. Ze won in 2021 het US Open en maakte daarmee een einde aan 44 jaar zonder grandslamtitel voor een Britse speelster. Dit keer speelde Raducanu in de derde ronde van Wimbledon tegen Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Dat ging met vallen en opstaan. Sabalenka won met 7-6 en 6-4.

Op het Centre Court deed Raducanu het uitstekend in de eerste set. Ze plaatste de eerste break, ilet die voorsprong wel weer gaan, maar knokte terug tot 5-5. Ze was kortom lekker warm gedraaid, maar het ging mis toen ze een opslag van de Wit-Russische probeerte terug te brengen.

Tijdens een sprintje kwam ze ongelukkig terecht op het gras. Onmiddellijk greep ze naar haar heup. Haar coach, Mark Petchey, keek vanaf de tribune met een bezorgd gezicht naar het tafereel.

Adem in

Het grotendeels Britse publiek hield de adem in. De 15.000 fans op de bankjes hoopten dat de 22-jarige toptennisster snel zou opstaan. "Dit kan wel eens vervelend uitpakken", zei BBC-commentator Nick Mullins. Sabalenka kon na de val van de Engelse eenvoudig een winner slaan, want de baan was immers leeg. Daarna stapte ze naar de andere kant van het veld om te kijken hoe het met Raducanu ging.

Tracy Austin, winnares van twee grandslamtitels, zei: "Ze had problemen met haar rug voor een groot deel van dit jaar. En als je eenmaal valt op het gras, dan heb je amper controle over hoe je neerkomt.

Spannende pot

De Engelse, die na haar triomf in New York in 2021 weinig potten meer kon breken op de grote toernooien, vermande zichzelf en dwong een tie-break af. Daarin was Sabalenka net wat sterker. Maar Raducanu herstelde schijnbaar snel van haar val, want ook in de tweede set zat er aanvankelijk weinig niveauverschil tussen de vrouwen.

De foutenlast nam aan de kant van Raducanu echter heftig toe, gaandeweg het tweede bedrijf. "Ze zette me met de rug tegen de muur", zei Sabalenka. "Ik ben blij voor haar dat ze weer gezond is en goed presteert op de baan."

Raducanu en Alcaraz?

Emma Raducanu en Carlos Alcaraz zijn nu al de meest besproken toptennissers op Wimbledon. Maar dat heeft niets met hun prestaties te maken. De twee tortelduifjes worden de laatste tijd veel aan elkaar gelinkt.T oen de 22-jarige Raducanu op een persconferentie gevraagd werd naar haar relatie met de Roland Garros-winnaar, begon ze te blozen.

"We zijn gewoon goede vrienden", lachte ze. "Oké, dan houden we het hierbij", zei de perschef. Raducanu en genodigden barsten in lachen uit. "Perfecte manier om te eindigen."