Stel tennisfans de vraag wie de beste speler ooit is en ze zullen waarschijnlijk belanden in een hele lange discussie, maar vraag ze wat het belangrijkste toernooi ter wereld is en ze zullen het ongetwijfeld snel eens zijn: dat is Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar gaat maandag van start en staat bol van de tradities, maar hoeveel weet jij van het toernooi? Check het hieronder via onze Wimbledon-quiz!

Wimbledon is samen met de Australian Open, Roland Garros en de US Open één van de vier grandslamtoernooien. Dat zijn de belangrijkste evenementen in het tennis, maar toch lijkt Wimbledon qua belang net even boven de andere drie te staan. Voor veel tennissers is hun carrière tenslotte pas compleet als ze een keertje op het heilige gras in Londen de titel hebben gewonnen.

Dat komt misschien wel doordat het het oudste tennistoernooi ter wereld is en ook zijn er een heleboel tradities. Welke dat allemaal zijn, zullen we nog niet weggeven, want een aantal daarvan komen uiteraard terug in de quiz.

Wimbledon 2025 | Bekijk hier het programma in de eerste ronde met vijf Nederlandse tennissers Het hoofdtoernooi van Wimbledon gaat op maandag 30 juni van start en duurt tot en met zondag 13 juli. Vijf Nederlandse tennissers doen mee aan het derde grandslamtoernooi van het jaar en zij weten inmiddels tegen wie ze moeten spelen in de eerste ronde. Bekijk hieronder het volledige programma.

Speel de quiz over Wimbledon

Test hieronder jouw kennis over Wimbledon via onze quiz met tien vragen over het derde grandslamtoernooi van het jaar!

Wimbledon begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juli. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn er dit jaar vijf Nederlandse deelnemers in het enkelspel. Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn de titelverdedigers. De Spanjaard won zelfs de laatste twee edities.

Prijzengeld Wimbledon torenhoog na succesvol protest van toptennissers, winnaars rijkelijk beloond Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

