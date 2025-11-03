Botic van de Zandschulp verloor maandag zijn eerste partij in Athene en daarmee zit zijn tennisjaar erop. De Nederlandse tennisser kende een wisselvallig 2025 en hoopt volgend jaar onder zijn nieuwe coach Raemon Sluiter stappen te gaan zetten. Sluiter weet maar al te goed waar hij aan wil werken met zijn pupil: "Daar zit de meeste winst voor Botic."

Van de Zandschulp leek maandag in Griekenland op weg naar een mooie zege op de inmiddels 40-jarige veteraan Stan Wawrinka, maar hij ging toch nog onderuit tegen de drievoudig grandslamkampioen. Voor de Nederlander zit zijn seizoen er daarmee op en hij sluit het jaar waarschijnlijk af als nummer 78 van de wereld. Dat is een stuk lager dan de 22e plek waarop hij enkele jaren geleden nog was terug te vinden.

De 30-jarige Van de Zandschulp ging onlangs de samenwerking aan met Sluiter, die de afgelopen jaren vooral in de top van het vrouwentennis actief was al coach. Hij hoopt zijn landgenoot er weer bovenop te helpen en vertelt in gesprek met Ziggo Sport dat hij veel potentie ziet: "Botic kan heel veel op een baan. Er zijn eigenlijk weinig slagen de hij niet beheerst. Hij heeft een goede fysiek en een goed overzicht voor het spel. Alleen, hij twijfelt vrij snel aan zichzelf."

Sluiter geeft inkijkje in het hoofd van Van de Zandschulp

Daar heeft Sluiter begrip voor door de vele mogelijkheden die Van de Zandschulp op de baan heeft. "Stap ik in op deze return of ga ik naar achter? Pak ik deze forehand aan of speel ik 'm wat rustiger en dan stapt die ander in. Dat vind ik eigenlijk ook wel lekker, want dan kan ik de bal op zijn voetjes leggen, maar dan raak ik wel het initiatief kwijt. Zo zal het ongeveer gaan in het hoofd van Botic van de Zandschulp tijdens een wedstrijd", legt de 47-jarige Rotterdammer uit.

"Ik wil hem graag helpen om daar meer rust en duidelijkheid voor zichzelf in te creëren. We werken als coaches altijd aan slagen en dat zal ook zeker gebeuren, maar ik denk dat in dat eerste stukje de meeste winst zit voor Botic", is Sluiter duidelijk. "Het is vaak bij hem zo dat op het moment dat hij gaat twijfelen dan raakt hij gefucked op zichzelf, gaat er minder energie in de slagen en dan drijft hij een beetje af. Ik denk dat ik hem daar goed bij kan helpen."