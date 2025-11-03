Botic van de Zandschulp leek in de eerste ronde van het ATP 250-toernooi van Athene op weg naar een knappe overwinning, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven tegen de ervaren Stan Wawrinka. De Zwitserse tennislegende knokte zich na een verloren eerste set terug en won met 2-6, 7-6 (5), 7-5.

De 30-jarige Nederlander begon ijzersterk aan zijn partij in de Griekse hoofdstad. Met overtuigende opslagbeurten en scherpe returns brak hij Wawrinka twee keer en pakte de eerste set overtuigend met 6-2. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar in de tiebreak maakte Van de Zandschulp nét wat meer fouten.

Wawrinka straft misstap genadeloos af

In de derde set hield de nummer 80 van de wereld het duel tot 5-5 volledig in evenwicht. Toch ging het op het beslissende moment mis. Een paar slordigheden aan het net kostten hem zijn opslaggame, waarna Wawrinka direct toesloeg. De drievoudig grandslamkampioen speelde de wedstrijd professioneel uit en plaatste zich voor de tweede ronde.

De nederlaag past in het grillige seizoen van Van de Zandschulp. De Veenendaler haalde in augustus nog de finale van Winston-Salem, maar wist daarna slechts twee wedstrijden te winnen op ATP-niveau. Ook bij de Davis Cup met Nederland bleef succes uit. Wawrinka, inmiddels 40 jaar oud en in het verleden de nummer 3 van de wereld, neemt het in Athene in de volgende ronde op tegen de als tweede geplaatste Lorenzo Musetti.

Teleurstelling na stunt in Parijs

De nederlaag in Athene volgt kort op een teleurstellend einde van het kwalificatietoernooi in Parijs. Daar verraste Van de Zandschulp zaterdag nog door topfavoriet Jenson Brooksby uit te schakelen, maar een dag later ging het mis tegen de Amerikaan Ethan Quinn.

Rybakina op koers voor torenhoge prijzengeld

Bij de vrouwen maakte Elena Rybakina indruk op de WTA Finals in Riyad. De Kazachse versloeg wereldtopper Iga Świątek met 3-6, 6-1, 6-0 en zette daarmee een grote stap richting de halve finales.

Rybakina, die zaterdag al won van Amanda Anisimova, behoort tot de acht beste speelsters van het seizoen. Het prestigieuze toernooi in Saoedi-Arabië wordt gespeeld op hardcourt en heeft een prijzenpot van maar liefst 15,5 miljoen dollar. Titelverdedigster Coco Gauff verloor eerder haar eerste groepsduel en staat onder druk in de strijd om een plek bij de laatste vier.