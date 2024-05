Rafael Nadal deelt vertederende beelden met zoontje na exit op Roland Garros

Op Instagram zijn vertederende beelden gedeeld van Rafael Nadal en zijn zoontje. De 37-jarige Spanjaard treurt niet om zijn uitschakeling op Roland Garros, maar geniet van zijn 'meest dierbare prijs'.

Nadal werd maandag al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 14-voudig winnaar van het toernooi was niet sterk genoeg voor Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld. Hij verliet het toernooi in Parijs met opgeheven hoofd en treurde niet. Ook al was het waarschijnlijk zijn laatste deelname aan Roland Garros.

"Maar het is niet honderd procent zeker. En als het wel zo is: ik heb ervan genoten", aldus de Spaanse legende. En genieten deed hij ook nog na afloop, samen met zijn zoontje. Op Instagram werden beelden gedeeld van het vertederende moment. Het leidde ook tot veel positieve reacties. "De meest dierbare prijs", werd bijvoorbeeld geschreven over het zoontje van Nadel en zijn vrouw, Maria Francisca Perelló.