'Dat is wat er nu ontbreekt': waarom er écht een snel einde komt aan tenniscarrière van Rafael Nadal

Er komt snel een einde aan de heerschappij van Rafael Nadal. De legendarische Spaanse tennisser wacht op Roland Garros een monsterklus om überhaupt in de buurt van de finale te komen. Oud-tennisser Jacco Eltingh ziet de bui al hangen. "Vergeet dat woordje misschien maar, het einde is écht in zicht", zegt hij in gesprek met deze site.

De 37-jarige Nadal worstelt de laatste jaren met blessures en is daardoor afgezakt naar plek 275 op de ATP-ranking. De Spanjaard werd daardoor in de eerste ronde van 'zijn' Roland Garros meteen gekoppeld aan een van de zwaarste tegenstanders mogelijk: de 27-jarige Alexander Zverev, nummer vier van de wereldranglijst. "Dat wordt loodzwaar voor Nadal", denkt Eltingh. Hij was in de jaren negentig één van de beste tennissers ter wereld, zeker in het dubbelspel. Daarin won hij met Paul Haarhuis wereldtitels en Grand Slams.

'Dat is wat er nu ontbreekt'

De 53-jarige Nederlander, in 1998 als nummer één in het dubbelspel gestopt met tennis wegens een aanhoudende knieblessure, voorziet een lastig einde van de carrière van Nadal. "Vroeger roste hij door de eerste twee rondes van zo'n Roland Garros heen. Nu kost hem dat zoveel energie. Hij herstelde razendsnel en dat is wat er nu ontbreekt bij Nadal: tijd. Hij kan niet meer zo snel om de dag klaar zijn voor weer een nieuwe wedstrijd."

'Inherent aan ouder worden'

Eltingh, die al jaren de technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB is, hoopt dat Nadal zijn topniveau nog kan etaleren. Al verwacht ook Eltingh geen wonderen meer van de 14-voudig Roland Garros-winnaar. "Als hij had willen stoppen op zijn hoogtepunt, dan had hij dat al een paar jaar geleden gedaan. Nadal is, net als Roger Federer, een echte liefhebber. Dat hij nu afglijdt op de wereldranking en in toernooien niet ver meer komt, is inherent aan ouder worden."

'Je krijgt alleen maar meer respect'

De kans dat we Nadal nog mooie dingen gaan zien doen, is ook volgens Eltingh nihil. Toch ziet hij hoe bijzonder het eigenlijk is dat Nadal überhaupt nog genoemd wordt bij de kenners. "Eigenlijk krijg je nu juist meer respect voor de prestaties van mensen als Nadal. We zien nu er een einde komt aan de overheersing van tennissers als hij hoe goed ze eigenlijk waren. De top bij de mannen is zó sterk, om dan zó lang te domineren zegt wat over de exceptionele kwaliteiten van een Nadal."

Vrijheid

Eltingh hoopt dat Nadal een beetje van het gevoel meekrijgt dat hij zelf had toen hij wist dat het einde van zijn carrière eraan kwam. "Toen ik voelde dat ik ging stoppen, kreeg ik een stukje vrijheid in me. Dat ik het lekker vond om elk toernooi af te sluiten met het idee van: laten jullie maar eens zien dat jullie mij kunnen verslaan, ik ga niet zomaar aan de kant. Dat zorgde er toen ook voor dat ik in het dubbelspel als nummer één van de wereld stopte."