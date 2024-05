Rafael Nadal met opgeheven hoofd uitgeschakeld op 'zijn' Roland Garros

Rafael Nadal is al in de eerste ronde van 'zijn' Roland Garros uitgeschakeld. De 14-voudig winnaar van het toernooi trof het in de loting niet met Alexander Zverev, maar gaf maandag alles in de eerste ronde. Het was niet genoeg tegen de zelfverzekerde Duitser, de nummer vier van de wereld.

Nadal, die de laatste jaren veel blessureleed kende, is bezig aan de slotfase van zijn carrière. Hij had de hoop op het gravel in Parijs nog een keer een stunt uit te halen, maar onder toeziend oog van een volgepakt stadion ging de 37-jarige Spanjaard in drie sets onderuit: 6-3, 7-6, 6-3.

'Dat is wat er nu ontbreekt': waarom er écht een snel einde komt aan tenniscarrière van Rafael Nadal Er komt snel een einde aan de heerschappij van Rafael Nadal. De legendarische Spaanse tennisser lijkt na een slijtageslag op Roland Garros een monsterklus te wachten om überhaupt ooit nog in de buurt van de finale te komen. Oud-tennisser Jacco Eltingh ziet de bui al hangen. "Vergeet dat woordje misschien maar, het einde is écht in zicht", zegt hij in gesprek met deze site.

Publiek kiest massaal voor Nadal

In de eerste set was Nadal vooral zoekende en was hij niet tevreden met zijn spel. Het publiek in Parijs koos massaal zijn kant, maar Zverev bleef koel. Na de eerste set, die de Duitser met 6-3 won, ging Nadal naar binnen om al een nieuw shirt aan te trekken. Ook in een vers tenue werd Nadal alle hoeken in gedreven door Zverev.

Novak Djokovic op de tribune

Maar Nadal hield stand en knokte voor wat hij waard was. Hij sleepte er een tiebreak uit in de tweede set, maar kreeg daarin het definitieve deksel op z'n neus. Het was pas zijn derde verloren tiebreak op Roland Garros ooit. Het zegt wat over de afbrokkeling van het bastion Nadal. Mede-tennislegende Novak Djokovic, die dinsdag zijn eerste wedstrijd op Roland Garros speelt, zat op de tribune om te kijken naar het topaffiche in de eerste ronde. Hij zag soms een glimp van de oude Nadal. Nadal had echter de pech dat hij tegen een zelfverzekerde Zverev stond.

'Niet mijn moment, Rafa's moment'

"Om eerlijk te zijn weet ik niet wat ik moet zeggen. Bedankt Rafa, vanuit de hele tenniswereld wil ik zeggen dat het een eer was om tegen hem te spelen. Mijn hele jeugd heb ik hem zien spelen. Vandaag is niet mijn moment, maar Nadals moment", sprak Zverev mooie woorden na zijn zege.

Daarna zei Nadal dat hij in principe voor de laatste keer bij Roland Garros was als deelnemer. "Maar het is niet honderd procent zeker. En als het wel zo is: ik heb ervan genoten", aldus de Spaanse legende. "Het waren twee lastige jaren vol blessures. Met mijn team probeerde ik hier terug te keren. De loting was niet ideaal. Ik was competitief, ik had kansen, maar het was niet genoeg tegen een geweldige speler als Zverev. Mijn gezin en ik genieten nog van dit tennisleven, van het reizen. Daarom is het nog niet helemaal zeker hoe het zal gaan. Misschien zeg ik over een maand of twee: het was genoeg. Ik wil hier terugkeren voor de Olympische Spelen."