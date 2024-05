Dit zijn de duizelingwekkende cijfers van Rafael Nadal bij Roland Garros

Rafael Nadal gaat zondag op jacht naar zijn vijftiende Roland Garros-titel. De Spaanse tennislegende debuteerde in 2015 bij het graveltoernooi in Parijs en er is een grote kans dat hij na deze editie in 2024 afscheid neemt.

Alhoewel Nadal zaterdag bij een persconferentie niet uitsloot dat hij in 2024 toch weer opdraaft op het gemalen baksteen in de Franse hoofdstad, lijkt de kans niet zo groot. Er wijst veel op dat hij na dit jaar kapt met proftennis. Hij is 37 jaar, heeft alles al (meermaals) bereikt waarvan hij droomde, het lichaam werkt niet meer mee en hij kan dit jaar nog een keertje de Olympische Spelen meepakken. En hij is vader van een jong kind, geboren in oktober 2022.

Veertien keer Roland Garros

De statistieken die Nadal heeft opgebouwd bij Roland Garros zijn verbluffend. Hij won de titel dus al veertien keer, terwijl de tweede op het lijstje van recordkampioenen Bjorn Borg is (zes). De Spanjaard heeft 115 duels gespeeld bij het enige grandslamtoernooi op gravel en won er 112. Dat is een winstpercentage van 97,4 procent.

Soderling en Djokovic

Die drie nederlagen die Nadal werden toegebracht vonden plaats in 2009, 2015 en 2021. Robin Soderling was in de vierde ronde in 2009 de leverancier van een van de allergrootste shocks in de tennisgeschiedenis. De Zweed, toen als 23e geplaatst, hanteerde een ultra-aggressieve tactiek vanaf de baseline en leek ondanks de risico's die hij nam niet te kunnen missen. In 2015 stond Novak Djokovic in de kwartfinale in de weg en in 2021 was alweer Djokovic te sterk in de halve finale.

Vijfsetters

Opvallend is ook dat Nadal in al die jaren erg weinig vijfsetters speelde in Parijs. Slechts drie: in 2011 tegen service-monster John Isner, in de halve finale van 2013 tegen Djokovic en in 2022 in de vierde ronde tegen Felix Auger Aliassime. Hij won al die vijfsetters. 91 van zijn Garros-partijen namen de minimale drie sets in beslag en daarvan won hij er 90. Die verloren kwartfinale in 2015 ging in straight sets de kant op van Djokovic.

Trek in meer cijfertjes? Hou je vast: Nadal speelde 25 tiebreaks in Parijs en won er 23. Alleen Soderling en Djokovic pakten een breaker tegen hem. In de eerste ronde verloor hij dus nog nooit; alles bij elkaar opgesteld stond hij in achttien partijen in de eerste ronde maar twee sets af. In 2024 krijgt hij het lastig in die fase: hij treft Alexander Zverev, een van de dark horses voor de eindzege.