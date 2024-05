Rafael Nadal verliest van Hubert Hurkacz en boekt slechtste resultaat in Rome ooit

Rafael Nadal is in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome blijven steken. De 37-jarige Spanjaard verloor bij de Italian Open van Hubert Hurkacz met 6-1 6-3. Het is voor de tennislegende het slechtste resultaat in Rome ooit.

Nadal, die 22 granslamtoernoien won, worstelde zich donderdag in drie sets langs de Belg Zizou Bergs. Twee dagen later leken zijn benen nog niet hersteld van die strijd. Hurkacz, de nummer negen van de ATP-ranking, had een langzame start en gaf in de openingsfase Nadal meerdere kansen om de opslag van de Pool te breken. Dat lukte niet, waarna Hurkacz bijschakelde en over Nadal heen walste.

Rome

In de derde ronde komt Hurkacz in Rome uit tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry. Nadal gaat zich nu voorbereiden op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat hij veertien keer op zijn naam schreef. De voortekenen voor een nieuwe zegetocht zijn ongunstig voor de Spanjaard. Hij heeft door blessures weinig gespeeld de afgelopen tijd. En dit resultaat in Rome is al met al niet heel verrassend, want Nadal is na de zomer van 2022 snel en hard weggevallen uit de internationale tennistop.

Rafael Nadal krijgt ongewoon verzoek van tegenstander na gewonnen wedstrijd in Madrid Een bijzonder verzoek voor Rafael Nadal na een gewonnen wedstrijd tijdens het graveltoernooi in Madrid. De Spaanse tennislegende (37) won van de Argentijn Pedro Chachin, die hem na de wedstrijd om een aparte gunst vroeg.

Slechtste resultaat in Rome

Nadal heerste jarenlang onverbiddellijk op het gravel van Rome. Tienmaal ging hij naar huis met de titel: 2005–2007, 2009–2010, 2012–2013, 2018–2019 en 2021. Ook verloor hij tweemaal de finale. In 2011 en ook in 2014 werd hij verslagen voor Novak Djokovic. Viermaal bleef Nadal steken in de kwartfinale en in 2022 ging het mis in de vierde ronde.

In 2008, tegen Juan Carlos Ferrero, verloor hij ook in de tweede ronde. Toch is deze uitschakeling in de tweede ronde, in 2024, op een bepaalde manier een slechtere prestatie dan in 2008. Zestien jaar geleden deden er namelijk minder spelers mee aan het hoofdtoernooi, waardoor er in die tweede ronde nog 32 tennissers over waren. Nadal behoorde dus tot de 'last 32'. Nu in 2024 doen er meer spelers mee en ligt Nadal eruit bij de 'last 64', wat zwakker is dan 'last 32'.

Gaan Rafael Nadal en Carlos Alcaraz als dubbelduo naar de Spelen? 'Als alles goed gaat, spelen we' Spanje zou met een iconisch dubbelduo kunnen aantreden op de Olympische Spelen in Parijs als Rafael Nadal en Carlos Alcaraz samen gaan spelen. Ze hopen in aanloop naar de Spelen van komende zomer op enkele tennistoernooien nog samen te kunnen dubbelen.

Held

Vermoedelijk neemt Nadal na dit seizoen afscheid als tennisprof. Deze vroege exit betekent helemaal niks in het grotere geheel. De gravelkoning is ook in Rome een absolute held. Hij zwaait af met tien titels en zeventig gewonnen partijen in Rome.

Rafa Nadal waves goodbye to Rome for the last time.



10 time champion.



70 match wins.



The greatest clay court player there is.



The greatest there ever was.



The greatest there ever will be.



You’ll be missed, but never forgotten. 🥹



pic.twitter.com/sykv5YU8t9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2024