Rafael Nadal krijgt ongewoon verzoek van tegenstander na gewonnen wedstrijd in Madrid

Een bijzonder verzoek voor Rafael Nadal na een gewonnen wedstrijd tijdens het graveltoernooi in Madrid. De Spaanse tennislegende (37) won van de Argentijn Pedro Chachin, die hem na de wedstrijd om een aparte gunst vroeg.

Toen de tennissers elkaar een hand gaven en Chachin Nadal feliciteerde met zijn overwinning, greep de Argentijn zijn kans. Hij wilde namelijk dolgraag het shirt van Nadal hebben. Iets wat in bijvoorbeeld het voetbal doodgewoon is, maar in het tennis zeker niet. Nadal leek er toch alle begrip voor te hebben en gebaarde dat hij zijn shirt in de catacomben zou afgeven,

Spannende partij

Nadal plaatste zich dankzij zijn overwinning op Chachin voor de kwartfinale in Madrid, waar hij al vier keer eerder het toernooi won. Makkelijk ging het zeker niet tegen de Zuid-Amerikaan. Nadal had maar liefst drie uur nodig om Chachin van zich af te schudden. De lange tennispartij leverde Nadal uiteindelijk een overwinning op in drie sets. Chachin moest naast huis, maar deed dat wel met zijn gewenste souvenir.

In de kwartfinale treft de levende tennislegende Jiri Lehecka uit Tsjechië. Over een paar weken hoopt hij op Roland Garros hoge ogen te gooien. Het grandslamtoernooi begint op maandag 20 mei in Parijs.

Olympische Spelen?

En wie weet zien we Nadal nog op de Olympische Spelen in Parijs in actie. Spanje zou met een iconisch dubbelduo kunnen aantreden als Nadal en Carlos Alcaraz samen gaan spelen. Ze hopen in aanloop naar de Spelen van komende zomer op enkele tennistoernooien nog samen te kunnen dubbelen.

De 20-jarige Alcaraz, de huidige nummer 3 van de wereldranglijst, liet eerder al weten dat hij graag samen met zijn 37-jarige idool wil spelen in Parijs. Op het masterstoernooi in Madrid liet hij weten een beetje zenuwachtig te zijn om het gesprek hierover aan te beginnen. Dat blijkt niet nodig. "Carlos hoeft me niets te vragen. Als alles goed gaat, spelen we", reageerde Nadal in de podcast IGUALES.