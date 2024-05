Sprookje ten einde voor Rafael Nadal: tennislegende uitgeschakeld in Madrid

Rafael Nadal is in 'zijn' Madrid uitgeschakeld tijdens het masterstoernooi. De Spaanse grootheid kwam in de vierde ronde niet voorbij Jiri Lehecka, die in twee sets won.

Nadal was maandag tot de vierde ronde doorgedrongen na een driesetter tegen Pedro Cachin. Een dag later kwam de Spaanse tennislegende alweer in actie, dat bleek net iets te veel van het goede. Lehecka was in twee sets (5-7 en 4-6) te sterk voor Nadal. Zo ging niet de man van 22 grandslamtitels, maar de nummer 31 van de wereld door naar de kwartfinale in Madrid.

Het was Nadals laatste wedstrijd in Madrid, waar hij al vier keer eerder het toernooi won. Hij lijkt dit jaar te stoppen als tennisser. Over een paar weken vindt Roland Garros plaats, het toernooi dat Nadal maar liefst veertien keer wist te winnen. Nadal hoopt er fit te verschijnen. Roland Garros begint op 20 mei, terwijl Nadal pas twee weken geleden zijn rentree maakte na maanden blessureleed.

Rafael Nadal twijfelt over deelname Roland Garros: 'Betekent niet het einde van de wereld of mijn carrière' Rafael Nadal zal mogelijk Roland Garros aan zich voorbij moeten laten gaan. De 37-jarige Spanjaard voelt zich slecht en zal niet aan het Grand Slam-toernooi in Parijs deelnemen als hij zich niet beter voelt.

Bijzonder verzoek

Nadal versloeg in Spanje achtereenvolgens Darwin Blanch, Alex de Minaur en Pedro Chachin. Kort na die laatste wedstrijd kreeg de Spanjaard een bijzonder verzoek. De Argentijn wilde dolgraag het shirt van Nadal hebben. Iets dat in het voetbal heel normaal is, maar in de tenniswereld niet. Nadal leek er toch alle begrip voor te hebben en gebaarde dat hij zijn shirt in de catacomben zou afgeven