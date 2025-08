Tennisicoon Venus Williams besloot uit liefde voor de sport terug te keren. Al ging dat niet zonder de nodige slag of stoot. De Amerikaanse tennisster heeft hierover haar boekje open gedaan.

De zevenvoudig grandslamwinnares heeft haar officiële afscheid van de sport nooit bekendgemaakt. Toch wekte ze in 2023 de indruk te zijn gestopt aangezien ze aan geen enkel toernooi meer deelnam. Toch liet ze de tenniswereld zien dat ze nog altijd niet met pensioen is nadat ze in juli actief was op de Washington Open.

Zware operatie

Maar de weg naar haar terugkeer was niet makkelijk. Op Instagram deelde de tennisster haar verhaal over een zware operatie die ze een jaar geleden heeft moeten doorstaan. Williams moest namelijk een goedaardige tumor rond de baarmoeder laten verwijderen.

Het leek er alleen op dat deze operatie niet kon worden uitgevoerd. "Mij werd verteld dat ik niet opereerbaar was. Mij werd gezegd dat ik op de operatietafel kon doodbloeden. Mij werd geadviseerd om een draagmoeder te zoeken en de hoop opgeven om ooit zelf kinderen te dragen. Ik kreeg een verkeerde diagnose. Ik bleef jarenlang onbehandeld", zo schrijft ze bij haar bericht.

Williams vermeld daarbij dat het ontzettend belangrijk is om voor je eigen gezondheid op te komen. "Ik heb mijn verhaal verteld zodat andere vrouwen dit niet hoeven mee te maken en zodat zij sneller geholpen kunnen worden."

Weer actief

Williams was dus recentelijk actief op de Washington Open, waar ze haar klasse weer toonde. Ze won in de eerste ronde van de nummer 36 van de wereld, landgenote Peyton Stearns. Een ronde later werd ze uitgeschakeld door Magdalena Frech.

Binnenkort zal de Amerikaanse tennisster opnieuw in actie komen. Ze heeft een wildcard gekregen voor de Cincinnati Open. Dat toernooi wordt gehouden van dinsdag 5 augustus tot en met maandag 18 augustus.