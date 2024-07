'Respectloos, dat accepteer ik niet': woedende Novak Djokovic haalt uit naar publiek op Wimbledon

Novak Djokovic heeft al jaren een haat-liefdeverhouding met het publiek van Wimbledon en maandagavond escaleerde het haat-gedeelte. De met een grijze brace (en dus niet zoals voorgeschreven met een witte variant) spelende Serviër won eenvoudig in de vierde ronde van Holger Rune. Na afloop joelde Djokovic terug naar het publiek. "Gooooooooooood night."

De sarcastische goedenachtwens was bedoeld voor de fans die volgens Djokovic "ervoor hebben gekozen om mij respectloos te behandelen." De andere fans kregen wel een bedankje. De interviewer probeerde on-court de boel nog te sussen. "Ze waren alleen maar Rune aan het aanmoedigen. Het was niet respectloos bedoeld tegenover jou."

Djokovic accepteert gejoel niet

Dat werkte niet bij de 37-jarige Serviër. "Het was zeker wel respectloos en dat accepteer ik niet", zei hij op geïrriteerde wijze. "Ik weet dat ze Rune aanmoedigden, maar dat is geen excuus om mij uit te joelen. Geloof me, ik loop al meer dan twintig jaar mee. Ik ken alle trucs en weet hoe het werkt."

"Maar goed, ik focus me op de respectvolle mensen die van tennis houden en de spelers en hun inspanningen waarderen. Geloof me, ik heb op veel vijandigere plaatsen gespeeld, jullie kunnen me niet raken."

Grijze brace Djokovic: provocatie of geen witte verf?

Rondom Djokovic is weer veel te doen op Wimbledon. Zo weet iedereen dat de toernooiorganisatie houdt van het maagdelijk wit en alles qua kleding moet dan ook zo wit mogelijk zijn. De van een knieblessure herstelde Djoko heeft op medische basis een brace nodig en ziet daar een loop hole. Als er geen witte variant (of misschien verf) is, dan wordt een gekleurd medisch hulpmiddel oogluikend toegestaan. Volgens de Serviër lukt het zijn team niet om een witte brace te regelen.

