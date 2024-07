Novak Djokovic met grijze brace snel naar kwartfinale Wimbledon, Alexander Zverev blaast pijnlijke aftocht met dezelfde brace

Novak Djokovic heeft met zijn inmiddels beroemde grijze brace de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Servische toptennisser had geen moeite met de Noor Holger Rune. In twee uur klaarde hij het klusje: 6-3 6-4 6-2.

De Servische nummer 2 van de wereld treft nu de als negende geplaatste Alex de Minaur uit Australië, die voor het eerst bij de laatste acht zit op Wimbledon. De 37-jarige Serviër was al zeven keer de beste op het gras in Londen. Vorig jaar moest Djokovic het in de finale in vijf sets afleggen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Djokovic flitst op heilige gras

Djokovic flitst op heilige gras

Tegen Rune, vijftiende op de wereldranglijst, begon Djokovic flitsend. Hij won de eerste drie games zonder een punt af te staan. Rune kreeg luid applaus van het publiek op het centercourt toen hij in de vierde game op eigen service zijn eerste puntje pakte.

De set ging echter vrij eenvoudig naar Djokovic, die halverwege de tweede set opnieuw een beslissende break forceerde. In de derde set was een vroege break genoeg om de winst binnen te halen.

Ophef om grijze brace van Djokovic

Op dit moment gaat het alleen meer over de kwetsuur waardoor Djokovic een 'illegale' grijze brace draagt, dan zijn prestaties op Wimbledon.

De 24-voudig grandslamkampioen liep begin vorige maand op Roland Garros een knieblessure op en moest een operatie ondergaan. Het was even onzeker of Djokovic op tijd fit zou zijn voor Wimbledon, maar het herstel verliep voorspoedig en de Serviër kwam ook vrij eenvoudig de eerste week van het grandslamtoernooi door. Wel moest hij in de tweede en derde ronde één set afstaan en gebruikt hij dus een grijze brace.

Alexander Zverev (met brace) geeft 2-0-voorsprong weg

Alexander Zverev (met brace) geeft 2-0-voorsprong weg

De ene brace is de andere niet, want ook Alexander Zverev speelde met een bandage om zijn knie. En ook die brace was met grijs niet wit en dus eigenlijk niet toegestaan volgens de officiële regels. Waar Djokovic eenvoudig won heeft Zverev na een 2-0-voorsprong in sets de wedstrijd weggegeven. Taylor Fritz was de gelukkige in vijf sets: 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 6-3.

Zverev raakt het helemaal kwijt in zicht van de haven

Zverev raakt het helemaal kwijt in zicht van de haven

Nadat de olympisch kampioen in de derde set bij 4-4 met een dubbele fout zijn servicebeurt had ingeleverd, raakte Zverev het initiatief kwijt. Fritz ging steeds beter spelen en plaatste zich voor de kwartfinales van het Engelse grandslamtoernooi. De 26-jarige Amerikaan treft daarin de Italiaan Lorenzo Musetti.

Zverev kwam op het gras van Wimbledon nog nooit verder dan de vierde ronde. Ook dit keer bleef hij in die fase van het toernooi steken.

