Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zitten nog altijd in het dubbeltoernooi van de Australian Open. De Nederlanders pakten ook in hun tweede ronde de zege. De vriendin van Griekspoor ging wel onderuit in haar duel met topspeelster Aryna Sabalenka.

Griekspoor werd in de eerste ronde bij de singles al uitgeschakeld door de Amerikaan Ethan Quinn, waardoor het dubbelspel zijn enige kans om ver te komen is. Voor Van de Zandschulp geldt dit niet. Hij rekende eerder al af met Brandon Nakashima en Juncheng Shang, waardoor hij in de derde ronde staat. In die fase is Novak Djokovic zijn tegenstander. Het dubbelen doen Van de Zandschulp en Griekspoor deze editie van de Australian Open samen en die combinatie is tot nu toe succesvol gebleken.

Het Nederlandse duo won de eerste wedstrijd al verrassend van Guido Andreozzi en Manuel Guinard, de nummer 24 en 30 van de wereld in het dubbelen. In drie sets (1-6, 6-3 en 6-4) werd die partij binnen gesleept, waardoor een ontmoeting met het duo Matthew Ebden en Rajeev Ram wachtte. Daar ging het Griekspoor en Van de Zandschulp weer goed af. Met twee keer 6-3 werd de wedstrijd overtuigend binnen gesleept. In de derde ronde wacht een ontmoeting met het ervaren duo Christian Harrison en Neal Skupski.

Vriendin van Griekspoor

Griekspoor mocht dan zelf al uit het singletoernooi liggen in Australië, dat gold niet voor zijn vriendin Anastasia Potapova. De Oostenrijkse speelster met Russische roots is al een tijdje samen met de Nederlander en als nummer 55 voor de wereld doet ze het uitstekend op de WTA-tour. In de eerste twee rondes van de Australian Open liet ze haar goede vorm al zien. Achtereenvolgens werden Suzan Lamens en Emma Raducanu aan de zegekar gebonden. Dat deed Potapova overtuigend, want alleen tegen de Nederlandse verloor ze een set.

In ronde drie was de tegenstand voor Potapova echter van een ander kaliber. De vriendin van Griekspoor trof de nummer één van de wereld en topfavoriet voor de eindzege: Sabalenka. Toch wist Potapova zich kranig te weren en gaf ze de partij niet zo maar gewonnen. Sabalenka moest diep gaan en twee sets via een slopende tiebreak. Met 7-4 en 9-7 was zij tot twee keer toe de beste in de verlenging van een set, waardoor het toernooi er voor Potapova opzit.

