Toptennisster Jessica Pegula heeft zaterdag ten koste van Aryna Sabalenka de finale van de Wuhan Open veiliggesteld. Daarmee is de 'rijkste tennisster ter wereld' ook al verzekerd van een enorm bedrag aan prijzengeld.

Pegula is de dochter van Terry Pegula, eigenaar van NFL-club Buffalo Bills en NHL-team Buffalo Sabres. Het familiefortuin wordt geschat op zo’n 5,5 miljard pond, waardoor zij geldt als de rijkste tennisster op de WTA-tour. Zelf heeft ze met succes op de tennisbaan ook al ruim 15 miljoen pond aan prijzengeld bij elkaar geslagen.

Daar doet ze nu een schepje bovenop met haar finaleplaats in Wuhan. Ze versloeg Sabalenka, de nummer één van de wereld, op knappe wijze. De Belarussische verloor in drie sets van de Amerikaanse Pegula, de nummer 6 van de plaatsingslijst: 6-2 4-6 6-7 (2).

Prijzengeld

Pegula neemt het in de finale op tegen landgenote Coco Gauff, die de eerste halve finale in twee sets had gewonnen van de Italiaanse Jasmine Paolini (6-4 6-3). Met haar finaleplaats is de Amerikaanse al verzekerd van 351.000 dollar. Als ze het toernooi weet te winnen krijgt ze zelfs 596.000 dollar.

Sabalenka, die het WTA1000-toernooi in Wuhan al drie keer won, opende nog overtuigend met winst van de eerste set. De tweede leverde ze in bij de Amerikaanse. In het derde bedrijf kwam Sabalenka 5-2 voor, maar Pegula vocht zich terug tot 6-6 en daardoor moest een tiebreak de partij beslissen. Die trok Pegula met 7-2 naar zich toe.

De Belarussische gaat ook niet met lege handen naar huis. Met haar plek in de halve finale verdiende ze 180.000 pond.