Aryna Sabalenka heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld uit Belarus won in twee sets van Elsa Jacquemot uit Frankrijk: 7-5 6-2.

Tegen Jacquemot, de nummer 67 van de wereldranglijst, leverde Sabalenka in de eerste set een keer haar opslagbeurt in. Ze won die van de Française twee keer. In de tweede set overleefde ze zelf in haar eerste game drie breakpoints en won ze twee keer de service van haar tegenstander. Nadat ze haar eigen opslagbeurt nog een keer inleverde, brak ze meteen terug en benutte ze haar eerste matchpoint.

Na afloop had ze nog mooie woorden over voor het publiek. "Bedankt dat jullie zo respectvol waren", vertelde ze. Velen hoopten natuurlijk dat haar opponente uit Frankrijk zou winnen, maar Sabalenka vond de fans desondanks erg sportief.

Sabalenka neemt het in de derde ronde op tegen de in Rusland geboren Daria Kasatkina, die uitkomt voor Australië. De Belarussische jaagt op haar eerste titel op het gravel in Parijs. Vorig jaar verloor ze de finale van de Amerikaanse Coco Gauff.

Gauff bereikte ook de derde ronde zonder veel moeite. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in twee sets van Mayar Sherif uit Egypte: 6-3 6-2. Gauff verloor twee keer haar opslagbeurt in de eerste set, maar won die van Sherif drie keer. In de tweede set leverde ze ook twee keer haar service in, maar brak ze de Egyptische nummer 129 van de WTA-ranking vier keer.

