Botic van de Zandschulp was opnieuw dicht bij een stunt in Rotterdam, maar moest na een zinderende driesetter alsnog buigen voor de als eerste geplaatste Alex de Minaur. De Nederlander begon uitstekend aan de wedstrijd en bracht het publiek aan het dromen, maar op de beslissende momenten kwam hij nét tekort. Op de ABN AMRO Open ging hij onderuit in drie sets: 3-6, 7-6, 7-5.

Voor Van de Zandschulp betekende het een nieuwe mijlpaal in Ahoy. Eerder in het toernooi bereikte hij voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale in Rotterdam, na een knappe zege op Stefanos Tsitsipas. Die overwinning gaf hem zichtbaar vertrouwen én dat trok hij moeiteloos door tegen topfavoriet De Minaur.

Botic van de Zandschulp ten onder na thriller

De openingsfase ging vlot met de service mee, maar bij 2-2 werkte Van de Zandschulp knap een breakpoint weg. Een game later brak hij De Minaur en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen: op zijn eerste setpoint sloeg hij toe. In de tweede set bleef het gelijk opgaan. Van de Zandschulp liet bij 3-3 drie breakkansen liggen, terwijl De Minaur later ook een mogelijkheid miste. Bij 6-5 overleefde de Nederlander een setpoint, maar in de tiebreak verloor hij twee punten op eigen service en sloeg De Minaur toe. Daarmee moest een derde set voor de beslissing zorgen.

Van de Zandschulp kreeg direct een nieuwe tegenslag te verwerken toen hij zijn servicegame verloor. Even leek het verzet gebroken, maar de Nederlander herpakte zich knap. Met een lovegame brak hij onmiddellijk terug en bracht hij de stand weer in evenwicht. Hij leek af te stevenen op een allesbeslissende tiebreak, maar op 5-5 ging het mis op eigen service. De Minaur sloeg toe en benutte zijn tweede matchpoint. In de halve finale wacht voor de Australiër Ugo Humbert, die zich eerder op de dag plaatste door te winnen van Christopher O'Connell.

Davis Cup-rel hangt boven ABN AMRO Open

De sportieve euforie in Ahoy staat echter in schril contrast met de onrust buiten de baan. In het Nederlandse kamp is het allesbehalve rustig, want Tallon Griekspoor en Jesper de Jong liggen openlijk met elkaar overhoop. De ruzie draait om de Davis Cup en de kritiek van Griekspoor op de organisatie rond het Nederlandse team.

De Jong stelde dat Griekspoor met zijn harde woorden en afmelding voor het volgens hem 'amateuristische' team het land te kakken zet. Daar liet Griekspoor het niet bij zitten. "Als hij na zo’n optreden zo’n grote mond durft te hebben, moet hij eerst in de spiegel kijken", beet hij via de NOS terug, verwijzend naar het recente verlies van De Jong als kopman. Volgens Griekspoor had zijn collega hem bovendien persoonlijk moeten aanspreken in plaats van via de media.

Tallon Griekspoor

Ondanks de rel komt Griekspoor vrijdag 'gewoon' in actie in Rotterdam. De Nederlandse nummer één jaagt in Ahoy op sportieve revanche en speelt na Van de Zandschulp tegen Felix Auger-Alliassime. De Canadees is na De Minaur de hoogst geplaatste speler in Rotterdam, waarmee Griekspoor een zware kluif wacht.