Voor de schaatsers in Nederland begint het seizoen dit weekend met de NK afstanden. Pien Hersman van Team IKO-X20 wil hoge ogen gooien op de korte afstanden en krijgt daarbij zaterdag en zondag waarschijnlijk steun van een hele speciale gast: tennisser Jesper de Jong.

Hersman en De Jong vormen sinds enkele maanden een bekend sportkoppel in Nederland en dus steunen ze elkaar maar al te graag tijdens wedstrijden. Dat is echter niet altijd makkelijk, want beiden hebben het erg druk door hun leven als topsporter en De Jong reist voor zijn sport ook nog eens de hele wereld over.

Gemengde gevoelens bij Hersman

Aangezien Hersman, die de dochter is van oud-schaatser Martin, de afgelopen maanden geen wedstrijden had, kon ze wel een aantal keren mee naar de toernooien van haar vriend. Zo dook ze op bij de wedstrijd van De Jong op Roland Garros tegen wereldtopper Alexander Zverev en was ze ook van de partij toen hij Nederland als kopman vertegenwoordigde in de Davis Cup.

De Jong zal zaterdag waarschijnlijk op zijn beurt zijn vriendin gaan aanmoedigen bij de NK afstanden, maar zal daar gemengde gevoelens bij hebben. Die heeft Hersman namelijk ook. "Ik hoop het wel, maar ook weer niet", zei ze eerder deze week in gesprek met Sportnieuws.nl op de vraag of De Jong op de tribunes van Thialf zou plaatsnemen.

Komt De Jong zijn vriendin steunen?

De Jong deed namelijk deze week mee aan het masterstoernooi van Parijs en het hing van zijn prestaties daar af of hij in Thialf van de partij zou zijn. "In principe is hij erbij. Tenzij hij in de halve finales staat. Dat zou natuurlijk supermooi zijn, maar anders komt hij mij zaterdag gewoon met mijn ouders aanmoedigen", vertelde Hersman, die op Instagram meer dan 700.000 volgers heeft.

Tot de halve finales kwam De Jong in Parijs niet. Sterker nog, hij haalde niet eens het hoofdtoernooi. Hij verloor in de laatste ronde van de kwalificaties, maar zou bij genoeg afmeldingen als lucky loser alsnog worden toegelaten. Helaas voor de Nederlander was er één speler te weinig geblesseerd en ook was hij het slachtoffer van een merkwaardige actie van collega Reilly Opelka. De Jong was daar boos over, maar kan daardoor wel zaterdag plaatsnemen op de tribunes bij de NK afstanden.

NK afstanden

Hersman rijdt dit weekend haar eerste officiële wedstrijden van het nieuwe schaatseizoen. Op de NK afstanden doet ze zaterdag mee aan de 500 meter en een dag later is ze van de partij op de 1000 meter.

In Thialf worden er niet alleen nationale titels vergeven, maar er staan ook tickets voor de eerste World Cups op het spel. De beste vijf rijders van elke afstand plaatsen zich daarvoor. Hersman deed in haar carrière nog nooit mee aan een World Cup bij de senioren.