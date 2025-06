Toptennisser Kei Nishikori is diep door het stof gegaan. De 35-jarige Japanner is betrapt op het vreemdgaan op zijn vrouw, met wie hij vijf jaar getrouwd is. De voormalig US Open-finalist werd gespot met een jonger model.

De voormalig nummer 4 van de wereld worstelt met zijn vorm en heeft na het terugtrekken van Roland Garros en Wimbledon een nieuwe persoonlijke klap te verwerken. Volgens Japanse media werd hij zelfs gedwongen om een statement te maken over zijn affaire.

De tennisser is sinds 2020 getrouwd met Mai Yamaguchi. Zijn affaire met het 32-jarige model Azuki Oguchi is lastig te ontkennen: ze zijn namelijk samen gefotografeerd door de Japanse roddelpers voor het appartement van het model.

Nishikori en zijn vrouw:

'Verdriet voor vrouw en kinderen'

De affaire zou al sinds 2022 plaats hebben gevonden. Volgens het Japanse nieuwsplatform Shukan Bunshun ontmoetten de twee elkaar tijdens een toernooi van Nishikori op Hawaii. Nadat hij betrapt werd en in opspraak raakte, reageerde hij in een statement.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan voor het ongemak dat ik heb veroorzaakt bij iedereen die mij steunt: tennissupporters, bonden, sponsoren en andere betrokken partijen, en voor hun bezorgdheid en het ongemak als gevolg van mijn oneerlijke gedrag".

"Daarnaast betreur ik het ten zeerste dat ik mijn vrouw en kinderen verdriet heb aangedaan. Voortaan zal ik mijn volledige aandacht richten op tennistoernooien en het behalen van resultaten. We zullen er alles aan doen om hun vertrouwen terug te winnen."

Roland Garros-winnaar Carlos Alcaras wil intiem worden met absolute tennislegende: 'Ik zou hem zoenen' De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz is momenteel actief op het toernooi van Queen's. Het social media-team van de ATP maakt dan ook maar al te graag gebruik van zijn aanwezigheid. Ze nemen hem apart om nogal bijzondere vragen te stellen.

US Open

Nishikori is in de herfst van zijn carrière. Momenteel worstelt hij met een schouderblessure en heeft hij meerdere toernooien moeten afzeggen. Zijn beste resultaat haalde hij in 2014. Toen verloor hij in de finale van de US Open van Marin Čilić .

Daarnaast is hij vooral 'mister kwartfinale'. Hij stond liefst negen keer in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. In 2019 lukte dit hem voor het laatst met een kwartfinaleplaats op Wimbledon, Roland Garros én de Australian Open.