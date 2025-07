Wimbledon is bij uitstek de tennisgrandslam met de meeste luxe. Het toernooi vindt plaats op de majestueuze All England Club en er wordt gespeeld in maagdelijk wit. Maar toch loopt de organisatie op Wimbledon nog wel eens tegen een probleem aan.

Een van de medewerkers kwam namelijk van een koude kermis thuis toen zij maandag lunch kocht op de All England Club. Volgens The Sun kwam ze tot haar eigen verbazing een schroef tegen toen ze in haar poké bowl met kip prikte. Uiteindelijk stuurde de medewerker haar lunch terug naar de verbouwereerde obers. Het is onduidelijk hoe de schroef in de maaltijd van 13 pond (omgerekend 15 euro) terecht is gekomen.

Bekend om aardbeien

Wimbledon is niet alleen het toernooi dat bekend is van de witte outfits. Sinds jaar en dag zijn er aardbeien te koop. Deze worden iedere ochtend vers geplukt en geleverd door de familiekwekerij Hugh Lowe Farm in Kent. Dit jaar betalen fans op het terrein wel iets meer voor het lekkernij. Er kwam voor het eerst sinds 2010 een prijsstijging. Ze kosten nu 2.70 pond in plaats van 2.50 pond.

"We hebben besloten de prijs van de aardbeien dit jaar licht te verhogen van £2,50 naar £2,70. We zijn van mening dat deze bescheiden verhoging ervoor zorgt dat onze wereldberoemde aardbeien nog steeds tegen een zeer redelijke prijs verkrijgbaar zijn", sprak een woordvoerder van de All England Club voorafgaand aan het toernooi. De club verkoopt ongeveer 140.000 bakjes per jaar, wat betekent dat de nieuwe prijs £28.000 (omgerekend zo'n 31.000 euro) extra zal opleveren.

Alles over Wimbledon

