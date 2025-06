Het tennistoernooi Wimbledon is trots op zijn tradities. Witte kleding, beschaafd publiek, aardbeien met slagroom. Maar de prijs van die fruitsoort zal niet traditioneel laag blijven. Er is een niet zo zoete prijsstijging aangekondigd.

Op Wimbledon in Londen wil de organisatie dat de tijd min of meer stilstaat. Tradities in ere houden. Maar toch zien ze zich genoodzaakt om de prijs van de aardbeien te veranderen. Sinds 2010 was de prijs 2,50 pond per portie. Volgens de Engelse krant The Daily Mail wordt de prijs bij de aanstaande editie van het grastoernooi 2,70 pond, oftewel 3,15 euro.

De krant laat een woordvoerder uitleggen waarom de rode lekkernijen duurder worden. "We achten deze relatief kleine toename noodzakelijk, maar zijn ook van mening dat onze wereldberoemde aardbeien toegankelijk krijgen voor een redelijke prijs." Jaarlijks worden er circa 140.000 bakjes verkocht. Deze stijging zal leiden tot een verwachte extra omzet van 28.000 pond.

Koopje

Ook zal je op het complex van Wimbledon niet zo snel iets anders kunnen kopen voor 2,70 pond. "Het is met afstand het beste koopje dat je er kan krijgen", meent de krant. Daarnaast staat Wimbledon het publiek toe om zelf eten en drinken mee te nemen. Zelfs alcoholische drankjes mogen in de tas. Gasten die niet zoveel willen spenderen kunnen desnoods zelf aardbeien van huis meenemen. Wel missen ze dan de ultrafrisse smaak van de exemplaren op Wimbledon. Die worden namelijk op de ochtend van verkoop geplukt in Kent.

